An die Spitze der unbewilligten Demonstration in der Zürcher Innenstadt stellten sich Vermummte. Bild: keystone

Tausende demonstrieren zum Weltfrauentag

Mehr «Schweiz»

In mehreren Schweizer Städten haben am Weltfrauentag Menschen für Frauenrechte demonstriert. In Zürich gingen am Samstag mehrere Tausend Menschen auf die Strasse, in Bern und Basel mehrere Hundert.

Die Demonstrationen in den Deutschschweizer Städten waren von der Polizei nicht bewilligt. Trotzdem verliefen sie mehrheitlich friedlich. Zu den Kundgebungen hatten Gruppierungen aus dem linksautonomen Milieu aufgerufen. Auch in mehreren Westschweizer Städten waren Kundgebungen angekündigt.

Rund 1000 Frauen versammelten sich am Paradeplatz in Zürich zu einer unbewilligten Demonstration. Bild: keystone

An die Spitze der unbewilligten Demonstration in der Zürcher Innenstadt hatten sich mehrere dutzend Vermummte gestellt, die in der Folge für mehrere Zwischenfälle sorgten. So bewarfen sie das italienische Konsulat mit Flaschen voller roter Farbe. Auch weitere Gebäude wurden mit Flaschen und Steinen beworfen.

Zudem kam es zu zahlreichen Sprayereien. Auch Pyros wurden gezündet. Die Polizei ging mit Pfefferspray und Knüppeln gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten beim Konsulat vor, wie aus einer Mitteilung der Stadtpolizei Zürich hervorgeht. In Bern waren zunächst keine Zwischenfälle bekannt.

Die Polizei ging mit Pfefferspray gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten beim Konsulat vor. Bild: keystone

Weltpolitik im Fokus

Die Demonstrantinnen in Zürich machten auf den internationalen Kampf aufmerksam, unter anderem denjenigen der Kurdinnen und den der Frauen im Iran.

In Bern wurde gegen die «rechtsnationalistischen, anti-queeren, anti-feministischen Tendenzen in der Weltpolitik» demonstriert. Die Kundgebung sollte ein Zeichen gegen die «patriarchale Verdrängung» setzen, hiess es im Aufruf zur Demonstration. Diese Verdrängung erfolge etwa im Kontext von steigenden Mietpreisen, fehlender sozialer Sicherheit sowie Krieg und Flucht.

Zur Kundgebung hatten Gruppierungen aus dem linksautonomen Milieu aufgerufen. Bild: keystone

Juso fordert Aktionen gegen Gewalt

Die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (Juso) forderten am internationalen Tag der Frauenrechte Sofortmassnahmen gegen Gewalt an Frauen. Es seien mit fünf Frauen im Jahr 2025 bereits zu viele getötet worden, schrieb die Jungpartei in einer Mitteilung.

«Der Bund hat das Problem zu lange unter den Tisch gekehrt und ist deshalb am Tod dieser Frauen mitverantwortlich», schrieben die Juso weiter. Sie fordern deshalb vom Bund eine sofortige und konsequente Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.

Zudem sollen ein eigenes Gesetz zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt geschaffen werden sowie ein nationales Präventionsprogramm für Männer. Weiter fordert die Jungpartei einen offiziellen Gedenktag für alle Opfer patriarchaler Gewalt. (sda)