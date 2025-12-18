recht sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Rega will ihren neuen Hauptsitz in Kägiswil OW errichten

Ambulances are lined up while an aircraft of the Swiss Air Rescue Service Rega taxis to transport injured children and their relatives at Zurich Airport, Switzerland, on Friday, October 24, 2025. As p ...
Der Aktuelle Standort der Rega ist der Flughafen Zürich.Bild: keystone

Rega will ihren neuen Hauptsitz in Kägiswil OW errichten

18.12.2025, 15:5618.12.2025, 15:56

Die Rega zügelt ihren Hauptsitz vom Flughafen Zürich zum Flugplatz Kägiswil im Kanton Obwalden. Sie habe beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) das Baugesuch eingereicht, teilte sie am Donnerstag mit.

Die Rega muss nach eigenen Angaben ihren heutigen Standort beim Flughafen Zürich bis 2030 aufgeben. Der Standort in der Zentralschweiz biete die räumlichen, betrieblichen und aviatischen Voraussetzungen, um die langfristigen Anforderungen der Rega zu erfüllen.

In Kägiswil befindet sich ein ehemaliger Militärflugplatz. Damit sie dort ihren neuen Hauptsitz bauen könne, müsse dieser in ein ziviles Helikopterflugfeld umgewandelt werden, teilte die Rega mit. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Zürcher Regierung befürchtet Einbussen im Falle eines UBS-Wegzugs
Ein allfälliger Wegzug der UBS aus Zürich hätte direkte Folgen für den Finanzplatz Zürich, die Stadt und den Kanton. Genau beziffern kann sie der Regierungsrat jedoch nicht.
Zur Story