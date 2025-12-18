Der Aktuelle Standort der Rega ist der Flughafen Zürich. Bild: keystone

Rega will ihren neuen Hauptsitz in Kägiswil OW errichten

Die Rega zügelt ihren Hauptsitz vom Flughafen Zürich zum Flugplatz Kägiswil im Kanton Obwalden. Sie habe beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) das Baugesuch eingereicht, teilte sie am Donnerstag mit.

Die Rega muss nach eigenen Angaben ihren heutigen Standort beim Flughafen Zürich bis 2030 aufgeben. Der Standort in der Zentralschweiz biete die räumlichen, betrieblichen und aviatischen Voraussetzungen, um die langfristigen Anforderungen der Rega zu erfüllen.

In Kägiswil befindet sich ein ehemaliger Militärflugplatz. Damit sie dort ihren neuen Hauptsitz bauen könne, müsse dieser in ein ziviles Helikopterflugfeld umgewandelt werden, teilte die Rega mit. (sda)