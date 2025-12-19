Nebel
VBZ verlosen alte Tramhaltestellen-Schilder per Wettbewerb

Ein Mitarbeiter der Zuercher Verkehrsbetriebe VBZ wechselt bei der Tramhaltestelle Milchbuck eine Tafel der Beschilderung mit der Linie 51 fuer den bevorstehenden Fahrplanwechsel am Mittwoch, 10. Deze ...
Viele Tramhaltestellen-Schilder mussten wegen des Fahrplanwechsels abmontiert werden – diese werden nun verlost. Bild: keystone

Jetzt kannst du alte VBZ-Tramhaltestellen-Schilder gewinnen

19.12.2025, 14:5219.12.2025, 14:52

Der grosse Fahrplanwechsel der VBZ in der Stadt Zürich führte dazu, dass viele Tram-Strecken seit dem Wechsel von anderen Nummern bedient werden. Darum wurden viele Tramhaltestellen-Schilder der Linien 2, 4, 5, 8 und 11 abmontiert.

Diese Schilder könnten nun bald in deinem Zimmer hängen. Denn die VBZ haben einen Wettbewerb gestartet, um diese abmontierten Schilder an Interessierte zu verlosen.

Wer an der Verlosung teilnehmen will, muss aber kreativ werden. Denn die VBZ wollen die Schilder an diejenigen vergeben, die die besten Geschichten oder Erinnerungen zu den obengenannten Linien einreichen.

Wie die VBZ auf ihrer Webseite schreiben, dauert der Wettbewerb noch bis am 22. Dezember. Einreichen kann man seine Geschichten oder Erinnerungen per Formular. (ome)

