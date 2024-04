Einsatzwagen im Zürcher Kreis 5. bild: watson

Grosseinsatz der Polizei im Zürcher Kreis 5 – zwei Personen festgenommen

Mehr «Schweiz»

Im Zürcher Kreis 5 läuft derzeit ein grosser Polizeieinsatz. An der Ecke Neugasse und Mattengasse stehen mehrere Polizeiautos. Das berichtet 20min.ch am Montagmorgen. Die Zeitung zitiert eine Anwohnerin, die behauptet, jemand sei «vermutlich mit einem Baseballschläger» angegriffen worden. Ein weiterer Passant habe gar von Schüssen gesprochen, so 20min.ch weiter.

Ein Polizist überblickt die Lage von einem Balkon im Zürcher Kreis 5. bild: watson

Um 11.30 Uhr wurde eine Person mit Handfesseln abgeführt, wie ein watson-Reporter vor Ort berichtet.

«Bei uns ist die Meldung eines Streits eingegangen», sagt Mediensprecher Pascal Siegenthaler gegenüber ZüriToday. Die Polizei habe zwei verletzte Personen angetroffen. Ein 53-jähriger Mann sei verletzt worden. Er sei durch die Sanität betreut und ins Spital gefahren worden. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden.

Hier führt die Polizei einen Mann in Handschellen ab. bild: watson

Die Polizei bestägtigt: «Zwei Personen wurden festgenommen.» Der Streit habe hauptsächlich im Gebäude stattgefunden. Eine Anwohnerin meinte gegenüber watson, es habe sicher etwas mit Drogen zu tun. Es seien in dieser Wohnung immer auffällige Personen ein und aus gegangen. (cma)

Upate folgt