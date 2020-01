Spass

21 Tiere, die in flagranti erwischt wurden – aber so richtig



21 Tiere, die in flagranti erwischt wurden – aber so richtig

Cute news, everyone!

Eigentlich sind Katzen und Hunde in den Cute News ja eher dezent vertreten. Für heute mache ich aber einmal eine Ausnahme, denn kaum jemand lässt sich schöner auf frischer Tat ertappen als Katzen und Hunde.

Ähm, hallo?

Würfte? Waf für Würfte?

Er weiss genau, wie man relaxt

Ähm ... wir kuscheln nur!

Sie kuschelt auch nur.

Ähm ... miau?

Er sieht noch immer total zugedröhnt aus vor lauter Federn.

Ich wollte nur überprüfen, ob das die neue Gucci ist.

Wobei sie genau erwischt wurden, muss sich noch zeigen.

Katzen + Papierwände =

Irgendjemand hat die Türe demoliert.

Kommen wir zum ersten Tier der Woche 2020. Ich hab mir gedacht, wir bleiben mal etwas in der Nähe.

Und gucken uns doch einfach den Wiedehopf an. Der Vogel fällt besonders ... Bild: Shutterstock

... durch seine Federhaube auf. Vom Kopf bis zur Schwanzspitze misst der Wiedehopf etwa 28 Zentimeter. Bild: Shutterstock

Früher war dieser Vogel einmal in fast ganze Europa verbreitet, so auch in der Schweiz. Inzwischen hat sich das – vor allem hierzulande – geändert. Bild: Shutterstock

Die Vogelwarte Sempach führt den Wiedehopf als in der Schweiz ausgestorben auf. Bild: Shutterstock

Antreffen kann man diese Vögel in der Schweiz theoretisch trotzdem noch, denn durch das Zugverhalten halten sich die Vögel manchmal auch in der Schweiz auf. Bild: Shutterstock

Allerdings gelten sie nicht mehr als heimisch und die Chance, einen Wiedehopf in der Schweiz in freier Wildbahn zu sehen, gehen gleich null. Bild: Shutterstock

Der Grund für ihr Verschwinden war vor allem das Fehlen geeigneter Nistplätze in Kombination mit einem geeigneten Nahrungsangebot. Bild: Shutterstock

Der Wiedehopf nistet in Bruthöhlen und jagt Grossinsekten in Bodennähe. Vor allem ausreichend grosse Bruthöhlen fand der Wiedehopf in der Schweiz immer weniger. Bild: Shutterstock

Daher betreiben Vogelschutzorganisationen Wiederansiedelungs-Programme, bei denen spezielle Bruthöhlen aufgehängt werden. Bild: Shutterstock

Erste Erfolge zeigen sich bereits, vor allem in der Nordwestschweiz: Dort schlüpften 2019 drei Wiedehopfe. Bild: Shutterstock

Und das wars mit dem Tier der Woche.

Zurück zu den unartigen Haustieren.

Gute Taktik: Die unangenehme Situation einfach weglächeln.

Jetzt mal ernsthaft: Die Katze sieht irgendwie aus, als würde sie es geniessen, nicht?

Guckt nur ihren Gesichtsausdruck an!

Teigtasche mit Hundefüllung.

Da hab ich sogar noch ein Badass-Kaninchen gefunden.

Da standen eh nur Fake-News drin!

Ich wollte nur gucken, ob der Eiswürfelgeber funktioniert.

Ich hab den ganzen Tag geschlafen, ich schwöre!

Warum deine Kekse immer nach Katze schmecken.

Deswegen waren die Jeans immer so ausgeleiert.

Bezahl mich mit Leckerlis.

So, das war es bereits wieder für diese Woche. Falls ihr euer Haustier auch mal in flagranti erwischt habt, erzählt uns doch davon in der Kommentarspalte. Bis zur nächsten Woche!

PS: Guckt mal, meine neuste Errungenschaft. Ich habe sie zur offiziellen Cute-News-Tasse ernannt. Bild: watson

