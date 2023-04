Cute News

Heute wirst du nur glücklich, wenn du diese 29 Tierbilder anschaust

Cute News, everybody!

Es ist Freitag, also kurz vor Wochenende. Was könnte uns da am meisten Freude bereiten?

Das ist natürlich eine Fangfrage. Natürlich ist der Freitag nur freudig, wenn wir zuerst die lustigsten, schönsten und tollsten Tierbilder der Woche gesehen haben. Worauf warten wir also noch? Auf sie mit Gebrüll!

Seid ihr schon alle wach oder gähnt ihr noch?

Wir alle heute: Juhui, endlich ist Freitag!

Wenn du keine Zeit hast, spiele ich halt selbst Ball …

Jetzt bin ich dran!

Hey, didly ho, Nachbarino! Hast du etwas Salz für mich? Ist mir ausgegangen und ich bin gerade am Backen.

Aus der Sparte «Katzen in Kisten»:

Egal, ob klein oder gross, Katzen sind doch alle gleich ...

Schau, Schatz, freihändig!

Hand hoch, wer nicht wusste, dass so grossen Schmetterlinge existieren!

Diese Art heisst übrigens Atlasspinner und gehören zu den grössten Schmetterlingen. Hier kannst du mehr über die Nachtfalter lesen.

Sehr lustig, Patrick. Moll.

Passend dazu: hässige Schnee-Eul (links)

Der rechts erinnert an dieses Emoji: 👀

Was du hier siehst: Ein Pottwal frisst einen Riesenkalmar. Faszinierend!

Er ist der Auserwählte!

Hat jemand Raupen-Konvoi gesagt?

Entschuldigung, bist du noch da???

Hallo!

Kleiner Snack für Zwischendurch.

Was hast du denn da mitgebracht? 😦

Doggo lebt sein bestes Leben.

Ich weiss, dass du die wirklich guten Tücher hier irgendwo aufbewahrst!

Als Pferd während des Sonnenuntergangs am Strand entlang galoppieren, tönt ganz schön verlockend.

Fast schon filmreif!

*lässt dramatische Musik laufen*

Zunge der Woche:

Ich werde es immer wieder sagen: Egal, ob gross oder klein, alle Katzen sind genau gleich.

Nur noch eine Nuss! Biiiiiitttteeeeee ...

Wer hat Lust, eine Runde Verstecken zu spielen?

Du willst noch mehr Igel? Hier:

Bitte alle mitkommen!

Diese Baby-Oktopusse sind noch nicht geschlüpft und sind in ihren Eiern.

Sie erinnern irgendwie an Aliens … Oder die gelben Dinger in den Kinder-Überraschungseiern.

Lass mich nie wieder los!🥺

Zum Abschluss gibt es noch ein Küsschen von Mama-Otte.