Cute News

27 grossartige Tierbilder, die dich durch diesen grauen Tag bringen

Cute News, everybody!

Wisst ihr, was euch heute, an diesem eiskalten Apriltag, aufmuntern wird?

Nebst einem brühend heissem Getränk und Kuscheldecke natürlich ...

Genau! Ganz viele tolle Tierbilder, die ich extra für euch herausgesucht habe.

Viel Spass!

Ich bin noch ein bisschen müde ...

Nur noch fünf Minuten.

Eine halbe Stunde später:

Nur noch(mals) fünf Minuten.

Wenn du dann merkst, dass heute Freitag ist, und es wieder Cute News gibt:

Neugierig? Ich? Wie kommst du denn da drauf?

Als würde Capy posieren:

Majestätisch:

Die Unschuld steht ihm ins Gesicht geschrieben.

Wie meinst du «Klopapier ist nicht zum Spielen da»?

Bild: instagram

Hallo!

Was für eine aussergewöhnliche Raupe:

Bild: imago images

Sie heisst übrigens Atlasspinner.

Die beste Mitfahrgelegenheit:

Zunge der Woche:

Wer war wohl zuerst da? Hund oder Teppich?

Endlich ist wieder Spa-Tag!

Das Peeling darf auch nicht fehlen.

Wer will schon nicht ein Baby Axolotl mit einer Luftblase spielen sehen?

Wenn sich deine ganze Familie für die Modeschau deines zehnjährigen Ichs versammelt.

Damit wir heute noch etwas lernen: Dieser Vogel heisst Weissschopf-Brillenvanga (oder auch: Weissschopf-Brillenwürger).

Seine Augen erinnern an eine Sonnenblume.

Schön, nicht?

Sein Lebensraum erstreckt sich über weite Teile der Subsahara und Ostafrika.

Sie leben in kleinen Gruppen von 10 oder mehr Vögeln zusammen.

Bild: imago images

Der Weissschopf-Brillenwürger wird bis zu 25 Zentimeter gross.

Sie ernähren sich von Würmern, Spinnen, Heuschrecken, Ameisen aber auch von kleine Reptilien wie Geckos.

Bild: imago images

Auch spannend: Ihr Jagdverhalten hängt von der Jahreszeit ab: Im Sommer picken sie ihre Beute von Ästen oder Blätter. Im Winter wenden sie die Sitzwarte an. Viele Vogelarten, aber auch Reptilien jagen so. Dabei sitzen sie weit oben auf einem Ast und sind relativ exponiert. Sie können so aber gut ihr Umfeld im Blick behalten und zuschlagen, wenn sich Beute nähert.

Und tschüss!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!