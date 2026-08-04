Fail-Dienstag
21 frische Fails für fiel Freude – jetzt zugreifen!
Wer den Schreibfehler findet, darf ihn behalten.
Und damit willkommen zu einem weiteren Fail-Dienstag, an dem wir die lustigsten Bilder und GIFs seit der vergangenen Woche feiern.
Schlagen wir zu!
Beziehungsweise: Rein mit uns ins Vergnügen!
Beginnen wir mit: Frühstück.
Hat wohl nicht sonderlich geschmeckt.
Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:
Das tut physisch weh.
WIESO TUT MAN DAS?!?!?!
Nur noch schnell ein hübsches Video aus den Ferien posten …
Donnawetter, was für ein Angebot!
Motivierender Stift der Woche:
Hatten wir heute eigentlich schon einen Trick?
Fast hätte ich es geglaubt …
Wie praktisch, wenn die Katze aufs Menschenklo geht …
(Achtung, bisschen wäh.)
Die Alternative wäre allerdings ungefähr diese hier:
Es ist nichts passiert, niemand hat es gesehen …
Der ganze Fail dauert etwas länger. Falls du ihn in voller Länge schauen willst: hier.
Wenn du merkst, dass du nach einem langen Schwumm langsam rümpflige Finger bekommst …
Dann lieber schnell raus!
Was sich Leute vorstellen, wenn die Girls im Club sagen, dass sie zusammen aufs WC gehen:
Wir kennen den Film nicht, aber er klingt vielversprechend.
(Lustige Fälschung der Woche.)
Nette Bein-Hosen, Opa! (Miese Photoshop-Arbeit der Woche:)
Dinge, die man so im Stiefel-Outlet findet:
Passend dazu: Absurde Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben
Unter der Slideshow geht's weiter …
Wandern ist cool, Wandern macht Spass!
Alt, aber Torte:
Alles Gute zum Geburtstag, Pimmel. Ha ha ha. Schreib das nicht, sein Name ist Matt
Ein Win, wenn ihr mich fragt.
Versuchen wir es gleich nochmals mit einer Geburtstagstorte: Auftrag …
... versus Realität:
Uuuuuuuuuuund ...
... tschüss!
Bonus-Win
Oder hier die Kurzfassung als GIF:
Und jetzt kommen noch deine wundervollen Inputs in die Kommentare, und dann sind wir alle glücklich! Hurra!
Noch nicht Fail-satt? Dann stöbern wir jetzt noch gemeinsam im Archiv:
- WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
- Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
- Guten Morgen, gute Fails
- Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
- Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
- Vergiss Kafi! Diese 23 Lustigkeiten machen dich wacher UND glücklicher