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Spass
Fail-Dienstag

Endlich wieder Spass: Die coolsten Fails des Sommers sind da!

Die coolsten Fails des Sommers
Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

21 frische Fails für fiel Freude – jetzt zugreifen!

04.08.2026, 06:0104.08.2026, 06:01

Wer den Schreibfehler findet, darf ihn behalten.

Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Und damit willkommen zu einem weiteren Fail-Dienstag, an dem wir die lustigsten Bilder und GIFs seit der vergangenen Woche feiern.

Schlagen wir zu!

Beziehungsweise: Rein mit uns ins Vergnügen!

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gif: reddit

Beginnen wir mit: Frühstück.

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gif: instagram

Hat wohl nicht sonderlich geschmeckt.

Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

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gif: instagram

Das tut physisch weh.

Lustige Fails für mehr Ablenkung vom Alltag
Bild: reddit

WIESO TUT MAN DAS?!?!?!

Nur noch schnell ein hübsches Video aus den Ferien posten …

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gif: instagram

Donnawetter, was für ein Angebot!

Lustige Fails für mehr Ablenkung vom Alltag
Bild: reddit

Motivierender Stift der Woche:

Lustige Fails, Stift mit Daumen runter
Bild: reddit

Hatten wir heute eigentlich schon einen Trick?

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gif: reddit

Fast hätte ich es geglaubt …

Wie praktisch, wenn die Katze aufs Menschenklo geht …

(Achtung, bisschen wäh.)

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gif: instagram

Die Alternative wäre allerdings ungefähr diese hier:

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gif: instagram

Es ist nichts passiert, niemand hat es gesehen …

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Der ganze Fail dauert etwas länger. Falls du ihn in voller Länge schauen willst: hier.

Wenn du merkst, dass du nach einem langen Schwumm langsam rümpflige Finger bekommst …

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gif: instagram

Dann lieber schnell raus!

Was sich Leute vorstellen, wenn die Girls im Club sagen, dass sie zusammen aufs WC gehen:

Lustige Fails: WC zu dritt
Bild: reddit

Wir kennen den Film nicht, aber er klingt vielversprechend.

Lustige Fails: Fälschung mit The Rock. Oder so
Bild: reddit

(Lustige Fälschung der Woche.)

Nette Bein-Hosen, Opa! (Miese Photoshop-Arbeit der Woche:)

Lustige Fails: Photoshop Panne Walmart
Bild: screenshot walmart
Surprise
Bild: screenshot walmart

Dinge, die man so im Stiefel-Outlet findet:

Lustige Fails: Cowboystiefel aus dem Brocki
Bild: reddit

Passend dazu: Absurde Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben

Unter der Slideshow geht's weiter …

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40 lustige und absurde Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben
Jesus beim Fussball? Würd ich mir glatt im Schlafzimmer aufhängen!
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Wandern ist cool, Wandern macht Spass!

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gif: instagram

Alt, aber Torte:

Lustige Fails, fiese Torte
Bild: instagram

Alles Gute zum Geburtstag, Pimmel. Ha ha ha. Schreib das nicht, sein Name ist Matt

Ein Win, wenn ihr mich fragt.

Versuchen wir es gleich nochmals mit einer Geburtstagstorte: Auftrag …

Lustige Fails: Geburtstagstorte
Bild: reddit

... versus Realität:

Lustige Fails: Geburtstagstorte
Bild: reddit

Uuuuuuuuuuund ...

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gif: instagram
Surprise
Bild: instagram

... tschüss!

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gif: instagram

Bonus-Win

Oder hier die Kurzfassung als GIF:

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gif: instagram
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