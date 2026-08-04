Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

21 frische Fails für fiel Freude – jetzt zugreifen!

Wer den Schreibfehler findet, darf ihn behalten.

Madeleine Sigrist Folge mir

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Und damit willkommen zu einem weiteren Fail-Dienstag, an dem wir die lustigsten Bilder und GIFs seit der vergangenen Woche feiern.

Schlagen wir zu!

Beziehungsweise: Rein mit uns ins Vergnügen!

Beginnen wir mit: Frühstück.

Hat wohl nicht sonderlich geschmeckt.

Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Das tut physisch weh.

WIESO TUT MAN DAS?!?!?!

Nur noch schnell ein hübsches Video aus den Ferien posten …

Donnawetter, was für ein Angebot!

Motivierender Stift der Woche:

Hatten wir heute eigentlich schon einen Trick?

Fast hätte ich es geglaubt …

Wie praktisch, wenn die Katze aufs Menschenklo geht …

(Achtung, bisschen wäh.)

Die Alternative wäre allerdings ungefähr diese hier:

Es ist nichts passiert, niemand hat es gesehen …

Der ganze Fail dauert etwas länger. Falls du ihn in voller Länge schauen willst: hier.

Wenn du merkst, dass du nach einem langen Schwumm langsam rümpflige Finger bekommst …

Dann lieber schnell raus!

Was sich Leute vorstellen, wenn die Girls im Club sagen, dass sie zusammen aufs WC gehen:

Wir kennen den Film nicht, aber er klingt vielversprechend.

(Lustige Fälschung der Woche.)

Nette Bein-Hosen, Opa! (Miese Photoshop-Arbeit der Woche:)

Bild: screenshot walmart

Dinge, die man so im Stiefel-Outlet findet:

Passend dazu: Absurde Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben

Unter der Slideshow geht's weiter …

1 / 42 40 lustige und absurde Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben Jesus beim Fussball? Würd ich mir glatt im Schlafzimmer aufhängen!

Wandern ist cool, Wandern macht Spass!

Alt, aber Torte:

Alles Gute zum Geburtstag, Pimmel. Ha ha ha. Schreib das nicht, sein Name ist Matt

Ein Win, wenn ihr mich fragt.

Versuchen wir es gleich nochmals mit einer Geburtstagstorte: Auftrag …

... versus Realität:

Uuuuuuuuuuund ...

Bild: instagram

... tschüss!

Bonus-Win

Oder hier die Kurzfassung als GIF:

Und jetzt kommen noch deine wundervollen Inputs in die Kommentare, und dann sind wir alle glücklich! Hurra!

Noch nicht Fail-satt? Dann stöbern wir jetzt noch gemeinsam im Archiv: