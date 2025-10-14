Ablenkung gefällig? Hier gibt es lustige Fails in Hülle und Fülle

Fails – yay! Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle

Kinder, wie die Zeit vergeht: Erst kürzlich war noch Januar, und wir hatten grosse Pläne und Hoffnungen für dieses Jahr. Und nun ist bereits Mitte Oktober und ... nun ja. Da sind wir. :'-)

Aber was kümmert uns der Monat, wenn uns eigentlich nur der Wochentag schert? Es ist Dienstag – hurra! –, und jetzt gehts rund!

Los geht der Spass!

Hatten wir heute eigentlich schon Kaffee?

Sie auch nicht.

Weil Koffein für viele Leute sehr wichtig ist: ein weiterer Kaffee-Versuch.

Hupsi-hoppla!

Es geht ihnen gut, es geht ihnen gut, das Kind ist getauft.

Kleines Päuschen für zwischendurch?

Oh, 1 Trick! (Was ist hier gerade passiert?)

Nicht sicher, ob Fail oder Win, aber er freut sich halt so.

Grosse Menschen haben es nicht leicht.

Wer freut sich auch schon wieder auf den Winter?

Ps. Snowboarden ist (immer noch) scheisse.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

LÜGENPRESSE!!!!!¨¨!

Anwohner leben in Angst, nachdem der Gemeinderat damit droht, Türen einzutreten.

Der Fail bist du ...

... wenn du (auch) Sachen siehst, die nicht da sind.

«Ein Jahr her, seit alle dachten, ich hätte ein Baby-Ultraschallbild in der Hand.»

Fail-Meme der Woche:

(Näher!!!)

Bild: instagram

Und nun: Missbrauchtes Deko-Obst – in 5 verstörenden Bildern:

Das scheint ziemlich oft zu passieren ...

Warum gehen alle so hungrig in die Deko-Abteilung?

Tattoo der Woche: Sonnige Grüsse vom Rücken dieses Kerls.

Achtung, akresiv!

Forbildlich!

Und hier: eine saisonale Bildstrecke für zwischendurch

Unten geht's weiter ...

1 / 22 Die lustigsten Deko-Fails im Herbst quelle: reddit

Photoshop-Malheur der Woche:

Je länger du schaust, umso verrückter wird es.

Kinder sind so süss und nett und überhaupt nicht creepy.

😏

[Das übersetzen wir nicht.]

Nein, ehrlich, wie kann man das nur so unmittig platzieren?

Das macht richtig hässig.

Passend dazu für später:

Wind ist blöd. Andererseits lächelt er auch, oder?

Das erinnert uns folglich wieder an:

(Wobei es da noch viel üblere Dinge gibt, die deinen Wimpern widerfahren können):

Aber wir schweifen ab.

Uuuuuund ...

... tschüss, Handy!

Bonus-Win

(Auch ein bisschen übergriffig, aber vor allem: viel Liebe.)

Beglücken wir uns jetzt gegenseitig? Mit tollen Bildern und Gifs? Das wäre schön. Ab in die Kommentare damit! <3

