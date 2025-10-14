wechselnd bewölkt10°
Spass
Ablenkung gefällig? Hier gibt es lustige Fails in Hülle und Fülle

Die lustigsten Fails der Woche; nur hier beim Faildienstag von watson
Fails – yay!Bild: instagram/watson
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle

14.10.2025, 04:50
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Kinder, wie die Zeit vergeht: Erst kürzlich war noch Januar, und wir hatten grosse Pläne und Hoffnungen für dieses Jahr. Und nun ist bereits Mitte Oktober und ... nun ja. Da sind wir. :'-)

Aber was kümmert uns der Monat, wenn uns eigentlich nur der Wochentag schert? Es ist Dienstag – hurra! –, und jetzt gehts rund!

Los geht der Spass!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir heute eigentlich schon Kaffee?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Sie auch nicht.

Weil Koffein für viele Leute sehr wichtig ist: ein weiterer Kaffee-Versuch.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Hupsi-hoppla!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihnen gut, es geht ihnen gut, das Kind ist getauft.

Kleines Päuschen für zwischendurch?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Oh, 1 Trick! (Was ist hier gerade passiert?)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: imgur

Nicht sicher, ob Fail oder Win, aber er freut sich halt so.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Grosse Menschen haben es nicht leicht.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wer freut sich auch schon wieder auf den Winter?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ps. Snowboarden ist (immer noch) scheisse.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

LÜGENPRESSE!!!!!¨¨!

Die lustigsten fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Anwohner leben in Angst, nachdem der Gemeinderat damit droht, Türen einzutreten.

Der Fail bist du ...

Die lustigsten Fails der Woche

... wenn du (auch) Sachen siehst, die nicht da sind.

«Ein Jahr her, seit alle dachten, ich hätte ein Baby-Ultraschallbild in der Hand.»

31 Bilder, die du zweimal anschauen musst (und willst), um sie zu verstehen

Fail-Meme der Woche:

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

(Näher!!!)

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Und nun: Missbrauchtes Deko-Obst – in 5 verstörenden Bildern:

Bild
Bild: instagram
Bild
Bild: instagram
Bild
Bild: instagram

Das scheint ziemlich oft zu passieren ...

Bild
Bild: instagram

Warum gehen alle so hungrig in die Deko-Abteilung?

Bild
Bild: instagram

Tattoo der Woche: Sonnige Grüsse vom Rücken dieses Kerls.

Die lustigsten fails der Woche: Tattoo mit Sonne
Bild: reddit

Achtung, akresiv!

Die lustigsten Fails der Woche: Akresiver marder ist eigentlich eine Katze
Bild: instagram

Forbildlich!

Die lustigsten Fails der Woche: Vortbildung
Bild: instagram

Und hier: eine saisonale Bildstrecke für zwischendurch

Unten geht's weiter ...

1 / 22
Die lustigsten Deko-Fails im Herbst
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Photoshop-Malheur der Woche:

Photoshop-Fail: Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Je länger du schaust, umso verrückter wird es.

Kinder sind so süss und nett und überhaupt nicht creepy.

Die lustigsten Fails der Woche: Kind
Bild: reddit

😏

Die lustigsten Fails der Woche. Cock Time
Bild: instagram

[Das übersetzen wir nicht.]

Nein, ehrlich, wie kann man das nur so unmittig platzieren?

Die lustigsten Fails der Woche: Dennys. Eingemittet, one Job
Bild: reddit

Das macht richtig hässig.

Passend dazu für später:

Wenn dich diese 27 Bilder nicht in den Wahnsinn treiben, bist du wohl eher die Ausnahme

Wind ist blöd. Andererseits lächelt er auch, oder?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: imgur

Das erinnert uns folglich wieder an:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Wobei es da noch viel üblere Dinge gibt, die deinen Wimpern widerfahren können):

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Aber wir schweifen ab.

Uuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss, Handy!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

(Auch ein bisschen übergriffig, aber vor allem: viel Liebe.)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Beglücken wir uns jetzt gegenseitig? Mit tollen Bildern und Gifs? Das wäre schön. Ab in die Kommentare damit!
<3

Vorher lohnt sich aber der Blick ins Archiv:

Themen
Sehr unterhaltsame Blitzer-Fotos, die Fragen aufwerfen
1 / 29
Sehr unterhaltsame Blitzer-Fotos, die Fragen aufwerfen

Shoutout an die Ente für die Rettung.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Fence Guy» erobert das Netz mit Akrobatikkunst und lustigen Fails
Video: watson
