Mehr Spass am Dienstag: mit den lustigsten Fails der Woche!

Fail-Dienstag

WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?

Hier sind sie doch, hier sind sie. Kein Grund, so herumzuschreien.

Heute mit: freudigen Hunden, verlorengeglaubten Muffins und dem ersten Schnee.

Es ist Zeit für Fails – los geht's!

Die Uhr ist nur etwas nervös.

Wir sind heute alle so unfassbar motiviert!

Wie sehr wir uns freuen, dich hier und heute zu sehen:

Dinge, die so vermutlich nur an einem Dienstag passieren.

Warum schlägt er sich selbst?

Solch einen krassen Typen haben wir selten gesehen.

Du hattest einen Job. 😂

Immerhin: er findet's auch lustig.

Cold Case am Kiosk: der Muffin wurde nie gefunden ...

Oh, 1 Trick – live im Fernsehen!

Pool-Bars haben so ihre Tücken.

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

Wer freut sich auch schon auf den Winter Pflotsch?

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Warum die Wahl der richtigen Schriftart nicht zu unterschätzen ist.

¯\_(ツ)_/¯

Schlagzeile der Woche:

Nachzulesen auch bei uns:

Der Fail ist die Undankbarkeit der Mitbewohnerin.

Was zum Teufel ist das, und was macht es in unserem Kühlschrank?

Das hab ich für dich gemacht​

Ein kleiner Reminder, dass Socken mit Gesichtern niemals wirklich gut aussehen:

Und bitte auch nie nach links drehen.

Hätte man ja auch mal früher sagen können.

Waschprogramm nicht für Vegetarier geeignet.

Und in der Slideshow: Lustige und absurde Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben

Unten geht's weiter ...

Jesus beim Fussball? Würd ich mir glatt im Schlafzimmer aufhängen!

Ab in den drittersten Stock!

WAS verkauft diese Firma genau?

Meme der Woche: Der Fail bist du, wenn du komische Sachen siehst.

Okc

ool.



Hab den neuen Mittelstreifen gemalt, Boss!

Alt, aber gut: Wenn man so süss ist, kann man sich scheinbar alles erlauben.

Schreck lass nach!

Alt, aber bald ist Halloween:

Wir lachen nicht über Kinder.

Uuuuuund ...

(Die Aufnahme ist so ruckelig, es liegt nicht am Gif.)

... tschüss!

Bonus-Win

Oh nein! Wie soll der Hund hier je wieder rauskommen? 😏

Wir wollen nicht zurück zur Arbeit, wir wollen für immer Fails und Wins gucken! Machen wir es gemeinsam möglich – in der Kommentarspalte! <3

