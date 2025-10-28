wechselnd bewölkt
Spass
Mehr Spass am Dienstag: mit den lustigsten Fails der Woche!

Die lustigsten Fails der Woche: Nur hier, beim Faildienstag
Lustige Bilder und Co. – jetzt!Bild: reddti/instagram/watson
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?

Madeleine Sigrist
Hier sind sie doch, hier sind sie. Kein Grund, so herumzuschreien.

Heute mit: freudigen Hunden, verlorengeglaubten Muffins und dem ersten Schnee.

Es ist Zeit für Fails – los geht's!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Die Uhr ist nur etwas nervös.

Wir sind heute alle so unfassbar motiviert!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wie sehr wir uns freuen, dich hier und heute zu sehen:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dinge, die so vermutlich nur an einem Dienstag passieren.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Warum schlägt er sich selbst?

Und du? Dabei?

Solch einen krassen Typen haben wir selten gesehen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Du hattest einen Job. 😂

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Immerhin: er findet's auch lustig.

Cold Case am Kiosk: der Muffin wurde nie gefunden ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Oh, 1 Trick – live im Fernsehen!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Pool-Bars haben so ihre Tücken.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wer freut sich auch schon auf den Winter Pflotsch?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Warum die Wahl der richtigen Schriftart nicht zu unterschätzen ist.

Die lustigsten Fails der Woche: Halloween
Bild: instagram
Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so ... doof?

¯\_(ツ)_/¯

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Schlagzeile der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Nachzulesen auch bei uns:

Diese Otter kapern Surfbretter und leben den Traum 🤙

Der Fail ist die Undankbarkeit der Mitbewohnerin.

Die lustigsten Fails der Woche: Kuchen
Bild: instagram

Was zum Teufel ist das, und was macht es in unserem Kühlschrank?
Das hab ich für dich gemacht​

Ein kleiner Reminder, dass Socken mit Gesichtern niemals wirklich gut aussehen:

Die lustigsten Fails der Woche: Katzen-Socken
Bild: instagram

Und bitte auch nie nach links drehen.

Die lustigsten Fails der Woche: Socken
Bild: instagram

Hätte man ja auch mal früher sagen können.

DIe lutigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Waschprogramm nicht für Vegetarier geeignet.

Waschmaschine Fail
Bild: instagram

Und in der Slideshow: Lustige und absurde Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben

Unten geht's weiter ...

1 / 42
40 lustige und absurde Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben
Jesus beim Fussball? Würd ich mir glatt im Schlafzimmer aufhängen!
Ab in den drittersten Stock!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

WAS verkauft diese Firma genau?

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Meme der Woche: Der Fail bist du, wenn du komische Sachen siehst.

Die lustigsten Fails der Woche: Optische Täuschung
Bild: instagram

Okc
ool.

Die lustigsten Fails der Woche: Design
Bild: reddit

Hab den neuen Mittelstreifen gemalt, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Mittelstreifen für Velo
Bild: reddit

Alt, aber gut: Wenn man so süss ist, kann man sich scheinbar alles erlauben.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Schreck lass nach!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Alt, aber bald ist Halloween:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lachen nicht über Kinder.

Uuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Die Aufnahme ist so ruckelig, es liegt nicht am Gif.)

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Oh nein! Wie soll der Hund hier je wieder rauskommen? 😏

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Wir wollen nicht zurück zur Arbeit, wir wollen für immer Fails und Wins gucken! Machen wir es gemeinsam möglich – in der Kommentarspalte!
<3

Aber natürlich lohnt sich auch heute ein Blick ins Archiv:

Oder hier, das (Fail-) Video der Woche:

Video: watson/Madeleine Sigrist, Michael Shepherd
