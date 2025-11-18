meist klar-1°
Fail-Dienstag

Hurra! Die lustigsten Bilder und Fails der Woche sind da!

Die lustigsten Bilder und GIfs der Woche: Heute gibts Fails!
Gleich gehts rund!Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Wir wissen, was du brauchst. Hier: 21 Fails, die deinen Dienstag erträglicher machen

18.11.2025, 05:5218.11.2025, 05:52
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Na-na, Frau Sigrist, warum denn so miesepetrig heute?

Sie ist gar nicht miesepetrig, sie weiss nur, dass dienstägliche Motivation nicht die höchste ist.

Deswegen gibt es jetzt funny Fails – für lustige Laune und aufregenden Antrieb.

Cool? Lasst uns keine Zeit verlieren!

Nehmt Platz, gleich geht es los!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Was ist hier gerade passiert?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Weiter geht es mit: einem Tänzchen für gute Laune am Morgen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Wer freut sich auch schon auf den Schnee? Wir alle freuen uns auf den Schnee!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wenn du es bei der Arbeit mal wieder zu lustig hast.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dinge, die nur an einem Dienstag passieren (Traurigster Fail der Woche):

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Immer vorsichtig vom Boot aussteigen ja?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Surprise
bild: instagram

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und damit noch alle etwas lernen, die das bis anhin nicht wussten: Hunde bedrängen ist selten eine gute Idee.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Süss gerettet.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Wer hat Bock, Flaschen zu entsorgen und dafür 20 Franken zu tuggen?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram
«Was letzte Preis?» – 21 der lustigsten (und verstörendsten) Kleinanzeigen

Schlagzeile der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile
Bild: instagram

Mann verbrennt sich das Fudi, als er Tescos WC-Reinigungstücher statt WC-Papier benutzt

Okidoki Artischoki.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Nichts. Das können wir am besten.

Das Beste an der Weihnachtszeit sind doch immer noch die Fails um die billigen Deko-Artikel ...

Weihnachts Deko Fail
Bild: reddit

PCEAE. ☮️

Da fällt uns das folgende Bild wieder ein:

OMG, WAS IST DENN DAS? Ah, nur deine schmutzige Fantasie ...

Die lustigsten Fails der Woche: Handschuhe Arsch
Bild: instagram

Mehr schmutzige Fantasie gibts in der Slideshow:

Unten gehts weiter ...

1 / 24
Was ist denn DAS?! Oh, nur deine schmutzige Fantasie ...

Was ist hier los? Ach, es ist nur deine schmutzige Fantasie ...
quelle: reddit/mildlypenis
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Menschen sind fail.

Die lustigsten Fails der Woche: WC Papier
Bild: instagram

Dabei hätten wir so gerne eine akkurate Übersetzung gehabt ...

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Alt, aber Tequila:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Wir lachen nicht über Kinder.)

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Wir lachen wirklich nicht.)

Jetzt aber in echt: Tschüü-üss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Okay, das ist mal 1 Trick!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Du weisst, was jetzt kommt. Dein supderduper Input in den Kommentaren, nämlich. Das wird ein grosser Spass!

Vorher schauen wir aber noch zusammen ins Archiv:

Themen
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt
1 / 3
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt
quelle: repcore nations 2025/sabethvela
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Seehund flüchtet vor Orcas auf ein Boot
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
