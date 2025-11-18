Gleich gehts rund! Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Wir wissen, was du brauchst. Hier: 21 Fails, die deinen Dienstag erträglicher machen

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Na-na, Frau Sigrist, warum denn so miesepetrig heute?

Sie ist gar nicht miesepetrig, sie weiss nur, dass dienstägliche Motivation nicht die höchste ist.

Deswegen gibt es jetzt funny Fails – für lustige Laune und aufregenden Antrieb.

Cool? Lasst uns keine Zeit verlieren!

Nehmt Platz, gleich geht es los!

Was ist hier gerade passiert?

Weiter geht es mit: einem Tänzchen für gute Laune am Morgen.

Wer freut sich auch schon auf den Schnee? Wir alle freuen uns auf den Schnee!

Wenn du es bei der Arbeit mal wieder zu lustig hast.

Dinge, die nur an einem Dienstag passieren (Traurigster Fail der Woche):

Immer vorsichtig vom Boot aussteigen ja?

bild: instagram

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

Und damit noch alle etwas lernen, die das bis anhin nicht wussten: Hunde bedrängen ist selten eine gute Idee.

Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Süss gerettet.

Wer hat Bock, Flaschen zu entsorgen und dafür 20 Franken zu tuggen?

Schlagzeile der Woche:

Mann verbrennt sich das Fudi, als er Tescos WC-Reinigungstücher statt WC-Papier benutzt

Okidoki Artischoki.

Nichts. Das können wir am besten.

Das Beste an der Weihnachtszeit sind doch immer noch die Fails um die billigen Deko-Artikel ...

PCEAE. ☮️

Da fällt uns das folgende Bild wieder ein:

OMG, WAS IST DENN DAS? Ah, nur deine schmutzige Fantasie ...



Mehr schmutzige Fantasie gibts in der Slideshow:

Unten gehts weiter ...

1 / 24 Was ist denn DAS?! Oh, nur deine schmutzige Fantasie ... Was ist hier los? Ach, es ist nur deine schmutzige Fantasie ... quelle: reddit/mildlypenis

Menschen sind fail.

Dabei hätten wir so gerne eine akkurate Übersetzung gehabt ...

Alt, aber Tequila:

Uuuuuuund ...

(Wir lachen nicht über Kinder.)

... tschüss!

(Wir lachen wirklich nicht.)

Jetzt aber in echt: Tschüü-üss!

Bonus-Win

Okay, das ist mal 1 Trick!

Du weisst, was jetzt kommt. Dein supderduper Input in den Kommentaren, nämlich. Das wird ein grosser Spass!

Vorher schauen wir aber noch zusammen ins Archiv: