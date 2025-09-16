sonnig24°
Fail-Dienstag

Die lustigsten Fails der Woche: in 24 witzigen Bildern und GIFs

Die lustigsten Fails der Woche: Lustiger Teaser
Endlich Dienstag, endlich Fails.Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag

Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁

16.09.2025, 04:5018.09.2025, 15:42
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer – und mit ihnen die Einleitungs-Textlein für den Fail-Dienstag.

Aber wir sind schliesslich hier wegen der Fails und nicht wegen des Geschwafels der Autorin, richtig?

Einverstanden. Legen wir also los!

Wir beginnen mit: Frühstück, natürlich.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

«Ein Streifenhörnchen hat meinem Freund seinen Snack geklaut.»

Passend zur Saison: Man muss Pilze ja nicht unbedingt mögen, aber DAS ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... ist 1 Respektlosigkeit.

Dinge, die vermutlich nur dienstags passieren:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hochzeitsfeste sind schön und machen Freude, und alle haben sich lieb.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Aber bevor wir heiraten können, brauchen wir erst einen schönen Antrag:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Und hier: die vermutlich längste Rolltreppe der Welt.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ist das noch 1 Trick? Unsicher.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Was ist hier gerade passiert?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Huch!

Die lustigsten Fails der Woche: Friedhof Parkplatu
Bild: instagram
23 Schilder, die unwillentlich etwas anderes aussagen

Fälschung der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschungen
Bild: reddit

(Wir hören Tom Hanks schon verzweifelt rufen.)

*Wiiiiilshiiiiii*

??????????????????????????????????????????

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

??????????????

Wir auch, Ananas, wir auch.

Die lustigsten Fails der Woche: Painapple
Bild: instagram

Schmerzapfel.

Vorsicht, Spanner! (Win?)

Die lustigsten fails der Woche: Reh in der Dusche
Bild: instagram

Aus der Abteilung «Mutiges Hemd, Bro»:

Die lustigsten Fails der Woche: Hemd mit Fudis
Bild: instagram

Und in der Slideshow: Kleider(-Fails) machen Leute – unüberlegte Designs

Unten geht's weiter ...

1 / 54
Kleider(fails) machen Leute – unüberlegte Designs
Nein, es ist nicht seine Unterhose, sondern eben einer dieser Design-Fails.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Hab das WC-Schloss montiert, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Schloss
Bild: reddit

Kleinanzeige der Woche: Armer Dennis.

Die lustigsten Fails der Woche: Kleinanzeige der Woche
Bild: instagram

Was hier wohl vorgefallen ist, dass dieses Verbot nötig ist?

Die lustigsten Fails der Woche: Tankstelle fürn Arsch
Bild: reddit

Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen.

Die lustigsten Fails der Woche: Tankstelle fürn Arsch
Bild: reddit

Der Fail bist du, wenn ...

Die lustigsten Fails der Woche: Arm ab: Optische Täuschung
Bild: reddit

... du auch das Gefühl hast, dass dem Menschen links ein Stück Arm fehlt.

Die lustigsten Fails der Woche: Arm ab: Optische Täuschung
Bild: reddit

Immer noch?

Für die Auflösung hier tippen/klicken:

Surprise
Ein Tattoo. Natürlich.Bild: reddit

Wer ist eigentlich immer für diese ollen Deko-Dinger verantwortlich?

Die lustigsten Fails der Woche: Deko-Fail CHbea

CHBEA? BCHEA?

Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so ... doof?

Es soll ja Leute geben, die behaupten, sie gingen gerne ins Gym.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Alt, aber Pool-Nudel:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Gleich zwei «Mütter der Woche» in einem Gif:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Ihre Freundinnen lachen, dann darfst du auch.)

... Ja, ... nein, ... ja, ... nein, ... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Dieser Trick hätte viel Fail-Potenzial gehabt, aber ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... ta-da!

Das war streng. Gleich mal hinsetzen.

Und nun:

Weisst du, wie viel Freude wir hätten, wenn du deine lustigen Bilder und Gifs in die Kommentare pappen tätest? SO VIEL FREUDE!
<3 <3 <3

Falls dir dafür noch etwas die Inspiration fehlt, kannst du ja noch ins Archiv gucken:

251 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Mallory1507
16.09.2025 08:16registriert August 2024
ENDLICH habe ich mal einen Win um ihn mit euch zu teilen.

Eben kam ein Anruf, ich hab nen neuen Job!!!
Nur 2 statt 3 Schichten und der Lohn ist ähnlich.
Das was ich weniger habe spare ich am Sprit ein (etliche Kilometer näher an daheim).

*Öffnet digitalen Champagner*
*Füllt die Gläser*
Und egal ob ihr herzt oder blitzt - nehmt euch ein digitales Gläschen und stoßt mit mir an.

*Schmeißt die Stanzabfälle vom Locher als Konfettiersatz*
36210
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tsherish De Love aka Flachzange
16.09.2025 06:40registriert September 2020
Bild
1174
Melden
Zum Kommentar
avatar
Kittyglam
16.09.2025 08:42registriert August 2025
Sowas von ein Win 😎
Bild
893
Melden
Zum Kommentar
251
