Fail-Dienstag
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer – und mit ihnen die Einleitungs-Textlein für den Fail-Dienstag.
Aber wir sind schliesslich hier wegen der Fails und nicht wegen des Geschwafels der Autorin, richtig?
Einverstanden. Legen wir also los!
Wir beginnen mit: Frühstück, natürlich.
«Ein Streifenhörnchen hat meinem Freund seinen Snack geklaut.»
Passend zur Saison: Man muss Pilze ja nicht unbedingt mögen, aber DAS ...
... ist 1 Respektlosigkeit.
Dinge, die vermutlich nur dienstags passieren:
Hochzeitsfeste sind schön und machen Freude, und alle haben sich lieb.
Aber bevor wir heiraten können, brauchen wir erst einen schönen Antrag:
Und du? Dabei?
Und hier: die vermutlich längste Rolltreppe der Welt.
Ist das noch 1 Trick? Unsicher.
Was ist hier gerade passiert?
Hier kommen wieder ein paar Bilder ...
Huch!
Fälschung der Woche:
(Wir hören Tom Hanks schon verzweifelt rufen.)
*Wiiiiilshiiiiii*
??????????????????????????????????????????
??????????????
Wir auch, Ananas, wir auch.
Schmerzapfel.
Vorsicht, Spanner! (Win?)
Aus der Abteilung «Mutiges Hemd, Bro»:
Und in der Slideshow: Kleider(-Fails) machen Leute – unüberlegte Designs
Hab das WC-Schloss montiert, Boss!
Kleinanzeige der Woche: Armer Dennis.
Was hier wohl vorgefallen ist, dass dieses Verbot nötig ist?
Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen.
Der Fail bist du, wenn ...
... du auch das Gefühl hast, dass dem Menschen links ein Stück Arm fehlt.
Immer noch?
Für die Auflösung hier tippen/klicken:
Wer ist eigentlich immer für diese ollen Deko-Dinger verantwortlich?
CHBEA? BCHEA?
Es soll ja Leute geben, die behaupten, sie gingen gerne ins Gym.
Alt, aber Pool-Nudel:
Gleich zwei «Mütter der Woche» in einem Gif:
Uuuuund ...
(Ihre Freundinnen lachen, dann darfst du auch.)
... Ja, ... nein, ... ja, ... nein, ... tschüss!
Bonus-Win
Dieser Trick hätte viel Fail-Potenzial gehabt, aber ...
... ta-da!
Das war streng. Gleich mal hinsetzen.
Und nun:
Weisst du, wie viel Freude wir hätten, wenn du deine lustigen Bilder und Gifs in die Kommentare pappen tätest? SO VIEL FREUDE!
Falls dir dafür noch etwas die Inspiration fehlt, kannst du ja noch ins Archiv gucken:
