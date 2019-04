Spass

Montagsblues: 5 Gründe, wieso das nicht sein muss



Bild: watson / shutterstock

Genug lamentiert, du Jammeri! 5 gute Gründe motiviert in die Woche zu starten

Breaking: Montage sind die Pestbeule unseres Alltags. In anderen News: Mimimi. Genug gejammert. Jetzt pushen wir mal ein wenig deine Motivation.

Es war auch schon schlimmer

Klar, es scheint aussichtslos, eine weitere Woche von Feld 1 an aufs Neue zu bestreiten. Doch bei all dem Gejammere vergessen wir gerne, dass wir armen Hunde 2012 und 2018 gewissermassen die Hölle durchgemacht haben.

Wir erinnern uns: gif: giphy / watson

Wieso? Weil es in den Jahren 2012 und 2018 je 53 (!!!!) Montage gab. Als nächstes erleben wir dies im Jahre 2024. Geniessen wir's also.

(Und falls du dich nicht daran erinnern solltest, kann dies ja auch suggerieren, dass Montage so schlimm ja nicht sind ...)

Menschen, die auch dann am Montag arbeiten, wenn du blau machst

Es gibt so Montage, da will man am liebsten zuhause bleiben. Oder im Büro unmotiviert Pseudo-Arbeit verrichten. Kann man nichts gegen machen.

Schön. Dann lässt dich diese Liste vom Menschen, die dennoch am Montag Vollgas geben (und somit die Welt ein My eher formen als du) sicherlich kalt.

Die vier Ritter der Unglückseligkeit: Jair, Donnie, Vladi und Kim Bild: imgur

Axel Voss, Internet-Beschneider und Uploadfilter-Aficionado: Bild: imgur

Aber es geht natürlich auch etwas näher an der Realität – ergo schlimmer.

Cindy-Monika aus der Buchhaltung, die beim Mittagstisch lügend lästert, frustriert Praktikanten anschnauzt und in ihrer Freizeit gerne mal «den Geschäftsführer sprechen» will Bild: reddit

Thilo-Guido, unterschätztes Wunderkind (gemäss Mama) und Antwort auf die Frage, wie ein Sprudelwasser ohne Kohlensäure aussieht: Bild: shutterstock

Dieses Punktes Lehre: Wenn die Guten sich immer zu schade sind, am Montag aufzustehen richtig zu arbeiten, tun es früher oder später die weniger Guten. Und das Böse obsiegt.

Würde es doch nur keinen Montag geben ...

Was für eine Vorstellung! Keinen Montag. Das heisst auch keinen Sonntagabend-Blues. Ein absolut utopisches Lebensgefühl, nicht wahr? Nein.

Der Montag ist, trotz seines zweifelhaften Rufs, eigentlich nur etwas:

Bild: watson

Sind wir mal ehrlich. Der Montag ist vor allem deshalb (gefühlt) Satans Auswurf, weil wir am Wochenende den süssen Nektar sozialer Unbeschwertheit kosten durften. Will heissen:

Mit jenen abhängen, die unser soziales Gütesiegel aus freiem Willen und ohne kontextuellen Zwang errungen haben. vermutlich nicht, könnte aber dennoch sein.

Würden Montage gestrichen, hätten wir viel (also einen Tag) mehr Zeit zu sehen, wie pracht- und gehaltvoll das Leben ennet der Büromauern wäre. Ein Verlangen nach mehr davon würde sich schnell parasitär in unserer Denke einnisten. Das Resultat? Anarchie.

Ein kleiner Vorgeschmack, was dies bedeuten könnte: Bild: imgur

Stimmt's oder bist du noch nie nach zwei Wochen Urlaub wieder zurückgekommen?

Und wenn Montag einfach gar nicht mal so scheisse wäre?

Ausflug ins Paralleluniversum.

Hier vorweg eine kleine Einstimmung:

So. Nun ist also Montag einfach ein normaler Wochentag.

Super. Denn unser ganzes soziales System ist jetzt kaputt. Auch wenn auf den ersten Blick nicht einleuchtend, so schafft ein ethnologischer Blick darauf Klarheit.

Das Zauberwort heisst hier segmentäre Opposition. Und das funktioniert wie folgt:

Wenn es um die Verteilung von Sitzungszimmern geht: Bild: watson / unsplash

Wenn es um die Verteilung von Budget geht: bild: watson / unsplash

Wenn es um Montage geht: bild: watson / unsplash

Unter dem Strich ist es der gemeinsame Hass auf den Montag, der uns eint; er ist der soziale Kleber, der aus einzelnen Abteilungen eine Einheit macht. Immerhin einmal pro Woche.

Wenn dieser fehlt, sind wir der antagonistischen Dualität unserer Gesellschaft ausgeliefert und werden verbittert in einsamen Abteilungen verenden.

Schon mal über Erwartungen nachgedacht?

Eine Studie hat aufgezeigt, dass wir montags durchschnittlich erst um 11:16 Uhr das erste Mal lächeln. Die Studie ist zwar aus dem Jahre 2011, bezieht sich auf das Vereinigte Königreich, wurde von «Marmite» durchgeführt und bietet keine Vergleichswerte, aber irgendwie will man der Studie glauben.

Sollen wir dieser Studie glauben? Bild: imgur

Was das für dich heisst? Nun, du kannst getrost bis um 11:16 Uhr stoisch das Phlegma am Pult spielen, ohne dass es komisch wäre. Es ist wissenschaftlich belegt, dass das nun einfach mal normal ist.

Und um 11:16 Uhr winkt bereits das Mittagessen, weshalb dann ein Lächeln über dein Gesicht huscht.

Du, Punkt 11:16 Uhr: Gif: imgur

Zudem sind deine Gesichtsmuskeln aufgrund ihrer Pause bis dahin entspannt, die Mundwinkel faltenfrei und du ready für die Woche. Ganz ohne eine gesellschaftliche Anomalie zu sein.

Übrigens sagt diese Studie (der wir glauben) auch, was wir am besten tun, um gegen den Montagsblues anzukämpfen:

TV schauen Sex haben Online-Shopping Schokolade oder Make-Up kaufen Ferien buchen

Darum ... wenn ab jetzt jemand fragt, wieso du ohne zu lächeln Sex-habend am TV-Schauen bist, während du online Schokolade kaufst, und zwar im Reisebüro bevor du zur Arbeit gehst: gif: giphy

Fazit

Montag ist und bleibt scheisse. Aber er ist und bleibt für uns alle scheisse. Lasst uns in der Glut unseres Unmuts zusammenwachsen. Denn das Schlimmste ist überstanden. Immerhin bis 2024.

Wie wir uns am Montag (dennoch) ungefähr fühlen ...

Buch aufgeklappt ist halb gelernt! Welcher Lern-Typ bist du?

