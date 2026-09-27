Eine Tankfüllung kostet nun 1 Niere: Die besten Spritpreise-Memes
Wer derzeit an der Zapfsäule steht, um sein Auto mit Benzin oder Diesel vollzutanken, muss das grosse Portemonnaie mitbringen. Die Spritpreise sind aktuell – hierzulande, wie auch im Ausland – so hoch wie nie.
Immerhin kann das Internet darüber lachen und lässt uns an seiner Häme teilhaben. Hier kommen ein paar der lustigsten Memes zur Aufmunterung:
Die Geringverdiener würden ja gerne weiterfahren – aber sie können nicht. 🥲
Zeit, die Masken wieder hervorzunehmen!
Einen Finanzberater nähmen wir sonst auch grad noch …
Ich sehe mich nur mal um, vielen Dank.
Ich werde dir nicht sagen, wenn ich reich bin, aber es wird Anzeichen geben
Es ist, wie immer, eine Frage der Perspektive.
Tu etwas, Zeitmaschine!
Tendenz steigend …
Nachbarn hassen diesen Trick.
Bei diesen Preisen kann einem schon mal schlecht werden.
Homer Simpson hat es mal wieder kommen sehen – und hat den passenden Trick parat.
Ich, wie ich im Jahr 2026 20 Dollar Benzin in meinen Tank fülle
Luxus ist Luxus, da kann man gerne damit angeben.
Batmans Superpower ist eben, dass er sich Treibstoff leisten kann.
Lauf' einfach
Ich und die Jungs, nachdem wir die Benzinpreise gesehen haben
Zum Glück gibt es für jedes Problem eine Lösung:
(sim)