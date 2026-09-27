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Der Benzinpreis ist hoch, doch diese Sprit-Memes helfen dir

Lustige Memes zu Spritpreisen
Bild: instagram/watson

Eine Tankfüllung kostet nun 1 Niere: Die besten Spritpreise-Memes

27.09.2026, 04:5327.09.2026, 04:53

Wer derzeit an der Zapfsäule steht, um sein Auto mit Benzin oder Diesel vollzutanken, muss das grosse Portemonnaie mitbringen. Die Spritpreise sind aktuell – hierzulande, wie auch im Ausland – so hoch wie nie.

Diesel bei 2.46 Franken – Treibstoffpreise in der Schweiz steigen weiter
Diesel bei 2.46 Franken – Treibstoffpreise in der Schweiz steigen weiter

Immerhin kann das Internet darüber lachen und lässt uns an seiner Häme teilhaben. Hier kommen ein paar der lustigsten Memes zur Aufmunterung:

Lustige Meme zu Benzinpreisen
Bild: instagram

Die Geringverdiener würden ja gerne weiterfahren – aber sie können nicht. 🥲

Lustige Memes zu Benzinpreisen
Bild: instagram

Zeit, die Masken wieder hervorzunehmen!

Benzinpreise Memes
Bild: reddit

Einen Finanzberater nähmen wir sonst auch grad noch …

Lustige Memes zu den Benzinpreisen
Bild: instagram

Ich sehe mich nur mal um, vielen Dank.

Lustige Memes zu Benzinpreisen
Bild: instagram

Ich werde dir nicht sagen, wenn ich reich bin, aber es wird Anzeichen geben

Lustige Memes zu Benzinpreisen
Bild: instagram

Es ist, wie immer, eine Frage der Perspektive.

Lustige Memes zu Benzinpreisen
Bild: instagram

Tu etwas, Zeitmaschine!

Benzinpreise Memes
Bild: reddit

Tendenz steigend …

Lustige Memes zu Spritpreisen
Bild: reddit

Nachbarn hassen diesen Trick.

Lustige Memes zu Benzinpreisen
Bild: instagram

Bei diesen Preisen kann einem schon mal schlecht werden.

Lustige Memes zu Benzinpreisen
Bild: instagram

Homer Simpson hat es mal wieder kommen sehen – und hat den passenden Trick parat.

Einfach 17 Beispiele, wie die «Simpsons» die Zukunft immer wieder voraussagten
Einfach 17 Beispiele, wie die «Simpsons» die Zukunft immer wieder voraussagten

Lustige Memes zu Spritpreisen
Bild: instagram

Ich, wie ich im Jahr 2026 20 Dollar Benzin in meinen Tank fülle

Lustige Memes zu den Bezinpreisen
Bild: instagram

Luxus ist Luxus, da kann man gerne damit angeben.

Lustige Memes zu Spritpreisen
Bild: instagram

Batmans Superpower ist eben, dass er sich Treibstoff leisten kann.

Lustige Memes zu Benzinpreisen
Bild: instagram

Lauf' einfach

Benzinpreise Memes
Bild: reddit

Ich und die Jungs, nachdem wir die Benzinpreise gesehen haben

Zum Glück gibt es für jedes Problem eine Lösung:

Lustige Memes zu Benzinpreisen
Bild: instagram

(sim)

Passend dazu:

Benzinpreise steigen erneut – neues Jahreshoch erreicht
Benzinpreise steigen erneut – neues Jahreshoch erreicht
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