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Eine Tankfüllung kostet nun 1 Niere: Die besten Spritpreise-Memes

Mehr «Spass»

Wer derzeit an der Zapfsäule steht, um sein Auto mit Benzin oder Diesel vollzutanken, muss das grosse Portemonnaie mitbringen. Die Spritpreise sind aktuell – hierzulande, wie auch im Ausland – so hoch wie nie.

Immerhin kann das Internet darüber lachen und lässt uns an seiner Häme teilhaben. Hier kommen ein paar der lustigsten Memes zur Aufmunterung:

Die Geringverdiener würden ja gerne weiterfahren – aber sie können nicht. 🥲

Zeit, die Masken wieder hervorzunehmen!

Einen Finanzberater nähmen wir sonst auch grad noch …

Ich sehe mich nur mal um, vielen Dank.

Ich werde dir nicht sagen, wenn ich reich bin, aber es wird Anzeichen geben

Es ist, wie immer, eine Frage der Perspektive.

Tu etwas, Zeitmaschine!

Tendenz steigend …

Nachbarn hassen diesen Trick.

Bei diesen Preisen kann einem schon mal schlecht werden.

Homer Simpson hat es mal wieder kommen sehen – und hat den passenden Trick parat.

Ich, wie ich im Jahr 2026 20 Dollar Benzin in meinen Tank fülle

Luxus ist Luxus, da kann man gerne damit angeben.

Batmans Superpower ist eben, dass er sich Treibstoff leisten kann.

Lauf' einfach

Ich und die Jungs, nachdem wir die Benzinpreise gesehen haben

Zum Glück gibt es für jedes Problem eine Lösung:

(sim)