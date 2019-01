Spass

Musik

2019: Diese Filme und Songs sind 20 Jahre alt



Gleich wirst du dich uralt fühlen: Diese Filme und Songs werden dieses Jahr 20! 😱

(omfg.)

Früher, wenn man von «vor zwanzig Jahren» gesprochen hat, muss es irgendetwas gewesen sein, das gaaaaanz lange her war. Der eigene Eintritt in den Kindergarten vielleicht.

Heute sind es deine Lieblingsfilme, die zwei Dekaden alt sind. Oder Songs, die dich an Zeiten erinnern, in denen du noch jung warst. Zum Beispiel die folgenden ...

«My Name Is» – Eminem

20! Fucking! Jahre!

«Mambo No. 5» – Lou Bega

Wo ist unsere Jugend hin?!

«I Want It That Way» – Backstreet Boys

Du wirst doch jetzt nicht leugnen wollen, dass du diesen Song auch schon betrunken mitgegrölt hast ...

«Genie in a Bottle» – Christina Aguilera

Der Anfang von Christina Aguileras grosser Karriere war das. Was haben wir sie verehrt!

«Blue (Da Ba Dee)» – Eiffel 65

«Yo listen up, here's the story

About a little guy that lives in a blue world

And all day and all night and everything he sees is just blue ...»



Wer das nicht kennt, hat die 90er/2000er verpennt.

«Bring it All Back »– S Club 7

Mit diesem Bubblegum-Pop-Song startete die britische «Band» S Club 7 Ende der Neunziger durch. Warum die Pop-Formation in dieser Liste ist? Weil die Autorin früher Fan war.

«All the Small Things» – Blink 182

Pop-Punk, wo bist du hin? Dieser Sound war damals einfach grossartig (und ist es heute noch, wenn wir ehrlich sind).

Und falls du dich noch nicht uralt genug fühlst, kommen hier noch zehn Filme, die 2019 schon 20 Jahre alt werden.

Z-W-A-N-Z-I-G! JAHRE!

«The Matrix»

bild: Warner Bros

«The Green Mile»

bild: United International Pictures

«American Pie»

bild: Constantin Film

«Fight Club»

Bild: 20th Century Fox

«Sixth Sense»

bild: Constantin Film

«American Beauty»

Bild: UIP

«Sleepy Hollow»

bild: Constantin Film

«Tarzan»

bild: Buena Vista

«Die Mumie»

bild: Universal Pictures

«Blair Witch Project»

bild: Arthaus

20 (!!!) Jahre!!!!1!!



Und wir so: Bild: giphy

