Diese 17 Menschen scheinen in ihrem Job leicht unterfordert zu sein

Du willst was aus Dir machen?

Du hast genug von Langeweile und Unterforderung? Du sehnst dich nach Spannung, Abwechslung und Erfolg? Dann komm am 9. Juli 2019 um 18 Uhr zum Passerelle-Infoabend der Juventus Schulen an der Lagerstrasse 102 in Zürich. Dort erfährst du, wie du in nur 12 Monaten von der Berufsmatur zur Hochschulreife kommst. Passerelle: deine Brücke zum Erfolg!