Zum Studienanfang: Einfach mal alle Klischees von beliebten Studiengängen

Bald beginnt das Herbstsemester, Studentinnen und Studenten aller Studienrichtungen strömen wieder in die Gebäude. Du bist ab September neu an einer Uni und weisst noch nicht so recht, was dir blühen wird?

Kein Problem. Wir zeigen dir mit den besten Klischees ausgewählter Studiengänge, mit welchem Outfit du auf keinen Fall auffallen wirst und wie du deine Kommilitonen von Anfang an beeindrucken kannst. Und nicht vergessen: Die meisten Studiengänge organisieren oft während des Semesters ihre eigenen Mottopartys – wir geben deshalb Ideen für die originellsten Party-Mottos, damit du dich bereits auf das wichtigste Event deines Studienjahrs einstimmen kannst.

Das Jus-Studium

Party-Motto: In dubio prosecco.

In dubio prosecco. Das Starterkit:

So machst du Eindruck: « ... das kommt darauf an!»

Das ETH-Studium

Party-Motto: Im Weltall hört dich niemand feiern!

Im Weltall hört dich niemand feiern! Das Starterkit:

So machst du Eindruck: «Das ist total redundant.»

Das PH-Studium

Party-Motto: A Ramsamsam, a ramsamsam ...!

A Ramsamsam, a ramsamsam ...! Das Starterkit:

So machst du Eindruck: «Ob du aufs Klo kannst, weiss ich nicht – aber du darfst.»

Das BWL-Studium

Party-Motto: Besser hackedicht als Unterschicht!

Das Starterkit:

So machst du Eindruck: «Aus dem Weg, Geringverdiener!»

Das Sport-Studium

Party-Motto: Go hard or go home.

Go hard or go home. Das Starterkit:

So machst du Eindruck: «Das einzige traurige Training ist das, das nicht stattgefunden hat.»

Das Informatik-Studium

Party-Motto: Datei sein ist alles!

Datei sein ist alles! Das Starterkit:

So machst du Eindruck: «No place like localhost!»

Die Geografie-Party

Party-Motto: Stadt, Land, Suff.

Stadt, Land, Suff. Das Starterkit:

So machst du Eindruck: «Nein, ich schwanke nicht. Ich mäandriere.»

Das Psychologie-Studium:

Party-Motto: Freud herrscht!

Freud herrscht! Das Starterkit:

So machst du Eindruck: «Und wie war die Beziehung zu deiner Mutter?»

Das «Irgendwas mit Medien»-Studium

Party-Motto: Wenn der Event nicht lyrisch abgehandelt wird, hat er nicht stattgefunden.

Wenn der Event nicht lyrisch abgehandelt wird, hat er nicht stattgefunden. Das Starterkit:

So machst du Eindruck: «Ich weiss schon genau, was ich nachher machen will.»

Das Medizin-Studium

Party-Motto: A little party never killed nobody.

A little party never killed nobody. Das «Starterkit»:

Bild: Shutterstock

So machst du Eindruck: «Ich kenne da ein gutes Katermittel ...»

Bild: Shutterstock