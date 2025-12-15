Die Niederlage gegen Roger Federer in Wimbledon im Jahr 2015 beschäftigt den US-Amerikaner Sam Querrey noch immer. «In deinen 20ern wird dich Roger Federer einladen, ans Netz zu kommen», sagt er zu seinem jüngeren Ich und fügt an: «Es ist sehr wichtig, dass du dies nicht tust.» Dazu zeigt der 38-jährige Ex-Tennis-Profi einen Ballwechsel, bei dem ihn Federer mit einem Schlag zwischen den Beinen überlupft.Querrey trauert dem Punkt natürlich nicht wirklich nach. Vielmehr ist es seine – wie wir finden – sehr lustige Interpretation eines aktuellen Social-Media-Trends.