Dem Engländer fehlen nur noch elf Tore: Kane jagt den Lewandowski-Rekord

Harry Kane ist kaum aufzuhalten. Er spielt seine dritte Bundesliga-Saison – und trifft und trifft und trifft. Aber: Reicht das aus, um den Rekord von Robert Lewandowski zu brechen?

Was haben Union Berlin, der Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, Mainz 05, der FC St. Pauli, Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim gemeinsam? Die Antwort: Alle sieben Bundesligisten haben in der laufenden Saison für sich bislang weniger Tore erzielt als ein Spieler alleine: Harry Kane. Der Stürmer des FC Bayern nämlich führt die Torschützenliste aktuell mit 30 Treffern im deutschen Oberhaus an. Dabei sind gerade einmal 24 Spieltage absolviert.

In den vergangenen vier Partien bejubelte Kane jeweils einen Doppelpack, zuletzt am Samstagabend im deutschen «Klassiker» bei Borussia Dortmund (3:2). Inzwischen jagt der englische Nationalstürmer nicht nur seine zweite Meisterschaft mit dem deutschen Rekordmeister. Kane wird von Spiel zu Spiel auch zu einer immer grösser werdenden Gefahr für seinen Vorgänger als Bayern-Torjäger: Robert Lewandowski. Der hält schliesslich noch immer den Rekord für die meisten Tore in einer Bundesligasaison: 41 Treffer erzielte der Pole in der Spielzeit 2020/21, übertraf damals Stürmer-Denkmal Gerd Müller um ein Tor.

«Alles ist möglich!», sagte Kane noch Anfang Februar über eine neue Bestmarke. Aber: «Mal sehen, wo ich im April stehe, dann werde ich über den Rekord nachdenken», betonte er damals. Stand jetzt bleiben ihm weitere zehn Ligaspiele, elf Tore fehlen noch. Die Tür ist damit weit offen.

In der Saison 2020/21 erzielte Robert Lewandowski 41 Tore in der Bundesliga. Bild: keystone

Kane ist besser als jemals zuvor

Seit Müller in der Saison 1971/72 die 40-Tore-Bestmarke aufgestellt hatte, galt sie jahrzehntelang als nicht mehr erreichbar. Dann kam Lewandowski und setzte vor fünf Jahren noch einen Treffer obendrauf. In seiner ersten Saison bei den Bayern 2023/24 eröffnete Kane bereits die Jagd auf den Rekord. Nach 34 Spieltagen waren es allerdings «nur» 36 Bundesliga-Treffer, die Torjägerkanone war ihm dennoch vergönnt. In der Spielzeit darauf traf er 26 Mal.

Nun hat er die Chance, seinen persönlichen Rekord zu verbessern und nach «Lewy» die magische 40-Tore-Grenze als nächster Spieler zu überbieten. Kane hat insgesamt bereits 504 Tore erzielt. Gezählt wurden dabei seine Pflichtspieltore auf Vereinsebene in England und Deutschland und für die englische Nationalmannschaft. Am kommenden Freitag hat der 32-Jährige die Chance, weitere Treffer zu erzielen. Der FC Bayern empfängt Borussia Mönchengladbach (riz/tonline).