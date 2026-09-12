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Aufsteiger Hull überrascht in Premier League weiter – Manzambi debütiert

Chelsea v Hull City 12 September 2026, London - Premier League Football - Chelsea v Hull City - Mohamed Belloumi of Hull City celebrates their second goal with Nobel Mendy, Ollie McBurnie and Matt Cro ...
Hull City bleibt auch nach vier Spielen ungeschlagen.Bild: www.imago-images.de

Überraschungsaufsteiger ärgert auch Chelsea + Manzambi debütiert + Liverpool patzt

12.09.2026, 18:1612.09.2026, 18:30
Inhaltsverzeichnis
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Ligue 1

Premier League

Aston Villa – Nottingham 1:2

Johan Manzambi hat in der 4. Runde der Premier League sein Debüt für Aston Villa nach überstandener Knieverletzung gegeben. Der 20-jährige Shootingstar der Schweizer Nationalmannschaft wurde bei der 1:2-Heimniederlage gegen Dan Ndoyes Nottingham in der 63. Minute für Ross Barkley eingewechselt.

Zwar gelang dem ebenfalls von der Bank gekommenen Alysson nach Manzambis Einwechslung der Ausgleich zum 1:1, doch in der 88. Minute traf Igor Jesus zum 2:1 für Nottingham. Aston Villa wartet damit auch nach vier Spielen auf den ersten Sieg. Bei den zum ersten Mal siegreichen Gästen wurde Ndoye in der 75. Minute ausgewechselt.

Chelsea – Hull 2:2

Hull City überrascht die Premier League weiter. Der Aufsteiger trotzt Chelsea dank des Doppelpacks von Mohamed Belloumi ein 2:2-Unentschieden ab. Der Algerier drehte die Partie nach Morgan Rogers' Führungstreffer innert sechs Minuten. Chelsea kam durch João Pedro in der zweiten Halbzeit aber immerhin noch zum Ausgleich. Hull bleibt damit nach vier Partien ungeschlagen.

@skysportde Innerhalb von sechs Minuten schlägt Hull City zweimal eiskalt zu und dreht das Spiel gegen Chelsea. 🥶😮‍💨 #PremierLeague #HullCity #Chelsea #Tor ♬ Originalton - SkySportDE

Liverpool – Fulham 0:0

Ebenfalls noch ohne Liganiederlage ist der FC Liverpool unter dem neuen Trainer Andoni Iraola. Zufrieden können die Reds mit dem Saisonstart dennoch kaum sein. So kam Liverpool gegen das zuvor punktlose Fulham zum dritten Mal nicht über ein Unentschieden hinaus. Dies lag vor allem daran, dass die Offensive um Alexander Isak und Florian Wirtz ihre Chancen nicht zu nutzen wusste.

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