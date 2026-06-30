klar20°
DE | FR
burger
Sport
Deutschland

WM 2026: Havertz und Deutschland enttäuscht: «Wieder reingeschissen»

Fu�ball, WM 2026, 20260629, Deutschland - Paraguay. Im Bild Kai HAVERTZ Deutschland, 7. Foxborough Boston-Stadion Massachusetts Vereinigte Staaten von Amerika *** Soccer, 2026 World Cup, 20260629, Ger ...
Kai Havertz erlebte an seiner zweiten Weltmeisterschaft die zweite Enttäuschung.Bild: www.imago-images.de

«Wieder reingeschissen»: So klingen die Deutschen nach der WM-Blamage

30.06.2026, 03:2030.06.2026, 03:20

Kai Havertz brachte seine Stimmungslage nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinal gegen den krassen Aussenseiter Paraguay gut auf den Punkt: «Es war meine zweite WM, zweimal reingeschissen …» 2022 war Deutschland wie vier Jahre zuvor gar schon in der Gruppe ausgeschieden.

Der deutsche Stürmer, der bei der Niederlage nach Penaltyschiessen den Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielte, am Ende aber aus elf Metern an Paraguay-Goalie Orlando Gill scheiterte, hatte ansonsten Mühe, Worte für die Enttäuschung zu finden: «Es gibt nicht viel zu sagen. Die letzten Turniere waren nichts. Das einzige, was ich sagen kann, ist: Entschuldigung!» Das Team habe sich viel vorgenommen, und nun erneut zu enttäuschen, «ist kein schönes Gefühl».

Auf die Bemerkung, dass er ansonsten doch ein sehr sicherer Penaltyschütze sei, sagte der 27-jährige Arsenal-Profi beim ZDF: «Heute nicht …» Neben Havertz brachten auch weitere deutsche Spieler ihre Enttäuschung – und ihren Ärger – über das blamable Ausscheiden zum Ausdruck:

Inhaltsverzeichnis
Kai Havertz
Manuel Neuer
Nadiem Amiri
Deutschland scheitert im WM-Sechzehntelfinal! Paraguay sorgt für Riesensensation

Kai Havertz

«Wahrscheinlich hat nicht so viel gepasst, wenn man gegen Paraguay – bei allem Respekt – ausscheidet, und dann hat man es auch nicht verdient.

Scheinbar sind wir nur noch zweitklassig. Wir haben zwar keinen schlechten Fussball gespielt an den Turnieren, aber irgendwas hat uns immer gefehlt. Heute auch wieder. Wir Spieler müssen uns alle an der eigenen Nase fassen – da ist der Trainer ausgeschlossen. Wir spielen für so ein Riesenland mit einer solchen Historie. Wenn man dann immer wieder so früh rausfliegt, hat man das nicht verdient.»
Das Penaltyschiessen im Schnelldurchlauf.Video: SRF

Manuel Neuer

«Es ist enttäuschend. Jeder ist traurig, muss mit der Situation erst mal klarkommen. Wir haben viel zu wenig Torchancen herausgespielt, uns hat die Durchschlagskraft gefehlt. Das mit dem aberkannten Tor ist extrem bitter für uns, aber gegen ein solches Team müssen wir einfach zu mehr Chancen kommen. Es war zu wenig von uns.»
Sorgte Fehlentscheid für Deutschland-Aus? Nagelsmann tobt, Experten haben klare Meinung

Nadiem Amiri

«Wir sind sehr enttäuscht und auch schockiert. Wir haben nicht mit einem so frühen Aus gerechnet, es war ein unglückliches Spiel.

Wir respektieren jede Nation, alle sind gut geworden, aber unser Anspruch war natürlich das Weiterkommen. Glückwunsch an Paraguay, es war in gewisser Hinsicht verdient. Die haben alles auf dem Platz gelassen. Wir natürlich auch, aber mit unserer Qualität hätten wir das Spiel nach 90 Minuten entscheiden müssen.»​
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
    1 / 97
    Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

    Wer fängt den Ball wohl?
    quelle: keystone / scott strazzante
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Österreich rettet sich in letzter Sekunde in die K.o.-Phase
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    So sehr freuten sich die Algerien-Fans, dass sie auf die Schweiz treffen
    Das verrückte 3:3-Unentschieden zwischen Algerien und Österreich schlägt weiterhin hohe Wellen. Obwohl es offensichtlich nicht zum Nichtangriffspakt kam, vermuten einige dennoch eine Absprache. Ein Interview von Algerien-Star Riyad Mahrez feuerte die Gerüchte noch weiter an. Beinahe entschuldigend sagte der 35-Jährige, der in der 93. Minute zum zwischenzeitlichen 3:2 traf, darin über die Situation vor dem Tor: «Ich musste versuchen, ein Tor zu erzielen. Es war eine heikle Situation, aber ich musste den Fussball respektieren.»
    Zur Story