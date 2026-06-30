Kai Havertz erlebte an seiner zweiten Weltmeisterschaft die zweite Enttäuschung. Bild: www.imago-images.de

«Wieder reingeschissen»: So klingen die Deutschen nach der WM-Blamage

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Kai Havertz brachte seine Stimmungslage nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinal gegen den krassen Aussenseiter Paraguay gut auf den Punkt: «Es war meine zweite WM, zweimal reingeschissen …» 2022 war Deutschland wie vier Jahre zuvor gar schon in der Gruppe ausgeschieden.

Der deutsche Stürmer, der bei der Niederlage nach Penaltyschiessen den Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielte, am Ende aber aus elf Metern an Paraguay-Goalie Orlando Gill scheiterte, hatte ansonsten Mühe, Worte für die Enttäuschung zu finden: «Es gibt nicht viel zu sagen. Die letzten Turniere waren nichts. Das einzige, was ich sagen kann, ist: Entschuldigung!» Das Team habe sich viel vorgenommen, und nun erneut zu enttäuschen, «ist kein schönes Gefühl».

Auf die Bemerkung, dass er ansonsten doch ein sehr sicherer Penaltyschütze sei, sagte der 27-jährige Arsenal-Profi beim ZDF: «Heute nicht …» Neben Havertz brachten auch weitere deutsche Spieler ihre Enttäuschung – und ihren Ärger – über das blamable Ausscheiden zum Ausdruck:

Kai Havertz

«Wahrscheinlich hat nicht so viel gepasst, wenn man gegen Paraguay – bei allem Respekt – ausscheidet, und dann hat man es auch nicht verdient.



Scheinbar sind wir nur noch zweitklassig. Wir haben zwar keinen schlechten Fussball gespielt an den Turnieren, aber irgendwas hat uns immer gefehlt. Heute auch wieder. Wir Spieler müssen uns alle an der eigenen Nase fassen – da ist der Trainer ausgeschlossen. Wir spielen für so ein Riesenland mit einer solchen Historie. Wenn man dann immer wieder so früh rausfliegt, hat man das nicht verdient.»

Das Penaltyschiessen im Schnelldurchlauf. Video: SRF

Manuel Neuer

«Es ist enttäuschend. Jeder ist traurig, muss mit der Situation erst mal klarkommen. Wir haben viel zu wenig Torchancen herausgespielt, uns hat die Durchschlagskraft gefehlt. Das mit dem aberkannten Tor ist extrem bitter für uns, aber gegen ein solches Team müssen wir einfach zu mehr Chancen kommen. Es war zu wenig von uns.»

Nadiem Amiri