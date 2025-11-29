Nico Hischier feiert sein Tor für die «New Jersey Devils». Bild: keystone

Tor und Sieg für Hischier, Tor und Niederlage für Fiala

Nico Hischier ist mit den New Jersey Devils weiter auf Höhenflug, während Kevin Fiala zwar trifft, mit Los Angeles aber verliert. Der Black Friday ist in der NHL Grosskampftag.

Nico Hischier, der Captain der New Jersey Devils, schoss im vierten Spiel in Folge ein Tor. Es war beim 5:0-Sieg in Buffalo bereits das siegbringende. In der 13. Minute traf der Center, der auch zwei Drittel seiner Bullys gewann, nach der Vorarbeit seines Schweizer Teamkollegen Timo Meier. Die Devils gewannen ihr drittes Spiel hintereinander und sind aktuell das beste Team der NHL.

Entscheidenden Anteil am Sieg seiner Mannschaft hatte in der Nacht auf Samstag auch Philipp Kurashev. Beim entscheidenden 3:2 von Adam Gaudette in der 36. Minute gegen die Vancouver Canucks verbuchte der Berner einen Assist. Gleiches gelang Pius Suter mit den St. Louis Blues. Er bereitete beim 4:3-Erfolg gegen die Ottawa Senators das Siegtor zehn Minuten vor Schluss vor.

Unter die Torschützen reihte sich Kevin Fiala ein, am Ende verloren die Los Angeles Kings aber zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen. Der Ostschweizer erzielte in der 31. Minute das 2:1, am Ende hatten die Kings das Derby gegen die Anaheim Ducks aber nach einer 4:2-Führung 4:5 im Penaltyschiessen das Nachsehen. In der Kurzentscheidung scheiterte auch Fiala, er wurde immerhin als drittbester Spieler der Partie ausgezeichnet.

Nicht seinen besten Abend hatte Akira Schmid. Der Goalie der Vegas Golden Knights wehrte bei de 1:4-Niederlage in Montreal nur 15 von 18 Schüssen (83,3 Prozent) ab.

Zu einem Sieg (4:3 in Chicago) kam Roman Josi mit den Nashville Predators. Dennoch bleibt das Team aus dem Bundesstaat Tennessee das schlechteste Team der Liga. Zu den Siegern gehörte auch Lian Bichsel mit den Dallas Stars (4:3 gegen Utah).

Eine schwierige Saison erleben bisher die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. Der Qualifikationssieger des letzten Jahres verlor beim 1:5 in Carolina zum dritten Mal in Folge und liegt derzeit ausserhalb der Playoff-Ränge. (sda)