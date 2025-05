«Ein weiterer Schritt, jetzt folgt der nächste» – die Stimmen zur Halbfinal-Gala

Was Fischer besonders gut gefallen hat: «Wie wenig wir hinten zugelassen haben. Bis zur letzten Sekunde spielten wir konzentriert.» Damit hat die Nati ihrem Schlussmann einen Rekord ermöglicht. Mit seinem 12. Shutout an einer Eishockey-WM egalisierte Leonardo Genoni den Rekord des Tschechen Jirí Holecek, was den 37-Jährigen allerdings nicht gross kümmerte: «Es ist schön, aber ich spiele nicht für persönliche Rekorde.»

Ein Satz fällt immer wieder, egal welcher Schweizer vor den Mikrofonen steht: «Ein weiterer Schritt ist gemacht, morgen folgt der nächste.» Das zeigt, mit welchem Selbstverständnis die Mannschaft von Patrick Fischer an die WM und dann von Herning nach Stockholm gereist ist. Sie will nach Silber 2013, 2018 und 2024 nicht nur einfach die nächste Medaille. Sie will WM-Gold.

Mit dieser neuen Regel will die Formel 1 Monaco die Langeweile nehmen

Am Sonntag kommt es wieder zum legendären Formel-1-GP in Monaco. Da das Überholen auf der Strecke bekanntlich sehr schwierig ist, versucht die FIA, mit einer Regeländerung mehr Spannung zu kreieren.

Am Sonntagnachmittag ist es wieder so weit. Eines der legendärsten Formel-1-Rennen steht mit dem Grand Prix in Monaco auf dem Programm. Für einige Fans ein absolutes Muss, für andere eher ein Frust. Auf dem Stadtkurs in Monte-Carlo ist das Überholen so schwierig wie kaum auf einer anderen Strecke. Oftmals gilt das Qualifying am Samstag als vorzeitiges Rennen. Auf keiner Strecke im Rennzirkus gibt es so wenig Überholmanöver wie in Monaco. Seit 2012 gab es nur einen Grand Prix mit mehr als zwanzig Überholmanövern.