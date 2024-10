Frantisek Rehak sorgt für ein Traumtor in der Swiss League. Bild: www.imago-images.de

Wie einst Thomas Déruns – ein Oltner verzaubert die Swiss League mit einem Airhook-Tor

Am Samstag feierte der EHC Olten einen klaren 5:0 Sieg gegen die GCK Lions. Für den Höhepunkt des Spiels sorgte Frantisek Rehak kurz vor Schluss mit einem sehenswerten Airhooktreffer.

Mehr «Sport»

Für den EHC Olten ist die neue Saison nicht sehr erfolgreich gestartet. Das Team aus dem Kanton Solothurn steht nach zehn Spieltagen lediglich auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am Samstag gelang im Heimspiel gegen die GCK Lions mit einem 5:0 Sieg ein erster Befreiungsschlag.

Kurz vor Schluss sorgte Frantisek Rehat für den absoluten Höhepunkt des Spiels. Mit einem sehenswerten Airhook welcher in Baseballmanier abgeschlossen wurde, versetzte der 24-jährige Tscheche wie einst Thomas Déruns in Genf das Stadion Kleinholz in Ekstase. (riz)

Das legendäre Airhook-Tor von Thomas Déruns. Video: YouTube/lamargna