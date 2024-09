Eine Schlingnatter ruht im Tessin auf einer Mauer. Bild: imago stock&people

Wenn Raketen zu Schlangen werden, zittern Powermäuse (vielleicht ein bisschen)

Ein weiteres Tier mischt die Schweizer Eishockey-Landschaft auf. Zu Löwen, Bären, Drachen und Co. gesellen sich Tessiner Schlangen. Eine kluge Wahl – mit einem Haken.

Neuer Name – neues Glück? Als Farmteam mit dem Hauptzweck, junge Spieler zu fördern, hatten es die Ticino Rockets kein einziges Mal in die Playoffs geschafft. Oft wurden sie Letzte in der Swiss League, auch in der vergangenen Saison, als sie sich Bellinzona Rockets nannten. Die Raketen hoben nicht ab, ganz im Gegenteil. Am Ende betrug der Rückstand auf den Zweitletzten 33 Punkte. Bloss sieben Siege holten die Rockets in 45 Runden.

Nun sind die Rockets Geschichte. In der neuen Saison, die heute Abend mit der Partie zwischen dem EHC Visp und den GCK Lions beginnt, tritt das Team als GDT Bellinzona Snakes an.

GDT statt EHC Das Kürzel GDT steht für «Giovani Discatori Turrita». Frei übersetzen lässt sich dies in etwa mit: «Junge Hockeyspieler aus Turrita». Damit dürften die Türme der drei Burgen der Stadt Bellinzona gemeint sein, die auch im Klublogo zu sehen sind.

Das neue Logo der Bellinzona Snakes. Bild: imago/watson

Wie passend! Schliesslich sind Schlangen Tiere, die nicht regelmässig Futter brauchen. Es reicht ihnen vollkommen aus, dann und wann einen Happen zu vertilgen. Hie und da ein Snack, aber kein opulentes Mahl – so dürfte auch die Saison der Snakes, die im Centro sportivo Bellinzona spielen, verlaufen.

Auf dem Speisezettel könnten etwa Powermäuse stehen, die lokale Spezialität in Olten. Mit Sicherheit werden die Schlangen das Ziel haben, einen Bündner Steinbock zur Strecke zu bringen. Der EHC Chur sorgt als Aufsteiger dafür, dass die Liga, die neu Sky Swiss League heisst, auch nach dem Rückzug von Martigny aus zehn Teams besteht.

Die 10 Teams der Saison 2024/25. Bild: swissleague.tv

Gibt es in freier Wildbahn eigentlich nur noch in Afrika Löwen, gibt es sie auf Schweizer Eisbahnen zuhauf. Man findet sie im Thurgau, im Grossraum Zürich und auch im Wallis. Dort, in Visp, ist einer der grossen Titelanwärter heimisch. Das Löwenrudel von Trainer Heinz Ehlers muss sich kaum vor den Tessiner Schlangen fürchten. Das gilt noch mehr für Bienen aus dem Neuenburger Jura: Titelverteidiger La Chaux-de-Fonds steigt als Favorit in die neue Saison.

Viel erwartet wird dank Sportchef Kevin Schläpfer auch vom EHC Basel, neben dem HC Sierre das einzige Team der Liga ohne Wappentier. Von den Bellinzona Snakes, dem Farmteam des HC Ambri-Piotta, erwartet niemand etwas, auch wenn sich der Klub selbst mit dem Slogan «Noi ci crediamo!» («Wir glauben daran!») kämpferisch gibt.

Mag die Namenswahl aufgrund der unregelmässigen Nahrungsaufnahme noch klug sein, so hat sie im Übrigen auch einen grossen Haken. Denn man kann sich wahrlich passendere Eigenschaften für das Wappentier in einer Wintersportart vorstellen, als in Winterstarre zu gehen …

Kommt vielleicht als Verstärkung aus der AHL: Snake von den Springfield Simpsons. Bild: fox

Ohne einen Ausflug in «Brehms Tierleben» zu unternehmen, reicht ein Blick auf das Wappen der Stadt Bellinzona, um die Namenswahl zu verstehen: Es zeigt einen «Biscione», eine gewundene Schlange, die man etwa auch auf dem Logo des Autokonzerns Alfa Romeo findet.