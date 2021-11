Langnau sucht einen neuen Goalie – Ivars Punnenovs geht

Weil es nächste Saison wieder einen Absteiger gibt, will Marc Eichmann unbedingt zwei gute Torhüter unter Vertrag haben. Im Idealfall bleibt Robert Mayer und wer dann der zweite letzte Mann sein wird, ist noch offen.

Robert Mayer soll nach dem Punnnenovs-Abgang langfristin in Langnau bleiben.

Robert Mayer soll nach dem Punnnenovs-Abgang langfristin in Langnau bleiben. Bild: keystone

Was nun? Marc Eichmann ist von der «Scheidung» nicht überrascht worden. «Wir mussten damit rechnen. Nun hat für uns Robert Mayer erste Priorität.» Robert Mayer hat nach wie vor einen bis 2024 laufenden Vertrag mit dem HC Davos und spielt leihweise bis Ende Januar in Langnau. Die Langnauer möchten den Nationaltorhüter längerfristig verpflichten.

In der besten Saison der Tigers hiess die grosse Figur im Tor Damiano Ciaccio.

In der besten Saison der Tigers hiess die grosse Figur im Tor Damiano Ciaccio. Bild: KEYSTONE

Nach dem Abstieg mit den Lakers – sie verlieren ihren Platz in der höchsten Liga auf Kosten der SCL Tigers – zügelt Ivars Punnenovs (27) im Frühjahr 2015 nach Langnau. Im Emmental hat sich der Lette mit Schweizer Lizenz zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt. Bereits zweimal gehörte er zum lettischen WM-Team (2017, 2021).

14 Situationen, die garantiert auch schon an deiner Familienfeier passiert sind

World of watson

World of watson

«Mr. Olympia» mit 46 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben

Simon Ammann startet in die 25. Saison – was danach kommt, lässt er offen

Die «Fünfzehn» auf dem Oberarm – warum Mahomes und Co. Botschaften auf deutsch senden

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

9 Dinge, die uns heimlich an unseren Katzen nerven

Darum sind Badewannen so kurz

Was siehst du hier zuerst? 😏 Hier sind die besten Fails der Woche

Weniger Impfgegner in der Schweiz +++ Frankreich rät von Moderna für unter 30-Jährige ab

Der FC Aarau wird weltbekannt – wegen einer genialen Fallrückzieher-Rettungsaktion

9. November 2014: Es läuft nicht für den FC Aarau in diesem Spiel der 15. Runde gegen den FCZ. Auf dem Brügglifeld gerät man schon in der 15. Minute mit 0:1 in Rückstand und vier Minuten später sieht Sandro Wieser nach seiner Brutalo-Attacke auf Gilles Yapi Rot. Doch dann kommt das einsame Aarauer Highlight.

Ein Spiel, zwei Szenen. Eine total negativ, die andere ein Glanzstück. Beide bleiben für die Ewigkeit.