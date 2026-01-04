sonnig-4°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Transfrau Nadia Brönimann heisst jetzt wieder Chris Brönimann

Chris Brönimann im Dezember 2025.
Chris Brönimann im Dezember 2025.Bild: Instagram/nbroenimann

Die bekannteste Transfrau der Schweiz identifiziert sich wieder als Mann

Vor 29 Jahren unterzog sich Chris Brönimann einer operativen Geschlechtsumwandlung und nannte sich fortan Nadia. Nun wird Nadia wieder ganz zu Chris.
04.01.2026, 11:4604.01.2026, 12:19

«Ich bin Chris. Der, der ich immer war. Ein Mann.» Das sagt Chris Brönimann gegenüber dem «Blick». Und schliesst damit seine Detransition ab, die er im Herbst 2024 publik gemacht hatte.

Chris Brönimann war die bekannteste Transfrau der Schweiz. Geboren wurde Brönimann als Christian, vor 29 Jahren unterzog er sich einer geschlechtsangleichenden Operation – und wurde Nadia Brönimann.

Nadia Brönimann
Nadia Brönimann war die bekannteste Transfrau der Schweiz.Bild: CH Media/Silas Zindel

Diese Operation bereut Brönimann mittlerweile. «Ich habe einen gesunden Körper geschenkt bekommen – und ihn grenzüberschreitend malträtiert», sagt er heute.

Was heisst «trans»?
Eine Person, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde, ist trans. «Trans» wird oft als Adjektiv verwendet und kleingeschrieben (z.B. trans Mann oder trans Jugendliche). Ein trans Mann wurde bei der Geburt aufgrund körperlicher Merkmale als Mädchen eingeordnet, eine trans Frau als Junge. Transition oder Geschlechtsangleichung meint den Prozess, bei dem trans Menschen zum Beispiel medizinische oder juristische Änderungen vornehmen, um ihre Lebensumstände ihrer Geschlechtsidentität anzupassen. Weitere Informationen: TGNS.

Darum setzt sich Brönimann auch dafür ein, dass die Abgabe von Pubertätsblockern und Hormonen an Minderjährige verboten wird. Beides wird dazu verwendet, Geschlechtsangleichungen einzuleiten.

Brönimann meint dazu: «Die Chaosjahre der Pubertät müssen wir schützen.» Diese Haltung, die auch in Brönimanns spirituell-christlichen Werten gründet, habe ihm Kritik aus der Trans-Community eingebracht, sagt Brönimann: «Aus den aktivistischen Kreisen der Transszene bekomme ich viel Ablehnung und Hass zu spüren.»

Welche Konsequenzen ein Verbot haben könnte:

Interview
«Ohne Geschlechtsangleichung wäre ich heute wohl nicht mehr am Leben»

Im Spätsommer 2024 hatte Brönimann gegenüber CH Media noch gesagt, sich nicht mit der binären Geschlechterordnung wohlzufühlen. Knapp anderthalb Jahre später lehnt Chris Brönimann es ab, non-binär zu sein. «Die Wahrheit liegt nicht im Spiegel, sondern in der Seele», sagt er.

(her)

Mehr zu Brönimanns Weg:

Trans Frau Nadia Brönimann: «Ich hoffte, ich kann die Probleme wegoperieren»
Liebe watson-Community, danke, dass ihr bei diesem sensiblen Thema respektvoll bleibt. Denkt dran: Betroffene lesen mit.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zehntausende stehen an der Pride für trans Menschen ein
1 / 11
Zehntausende stehen an der Pride für trans Menschen ein
Laut Organisatoren waren 40'000 Teilnehmende an der Zurich Pride 2022.
quelle: keystone / michael buholzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So ist es als trans Mann im Sport
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
25 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
themachine
04.01.2026 12:27registriert Juni 2015
Ich gebe zu, das Thema überfordert mich intelektuell.
603
Melden
Zum Kommentar
avatar
Schlaf
04.01.2026 12:05registriert Oktober 2019
Eine Farce, wie aus einem ulkigen Theaterstück…
6917
Melden
Zum Kommentar
avatar
Diaro56
04.01.2026 12:43registriert Januar 2021
Repekt vor diesem Menschen, der einen - aus seiner heutigen Sicht - Fehler öffentlich eingesteht und damit nochmals Gefahr läuft, Hassnachrichten zu bekommen. Vielleicht hilft es aber manchen Menschen, anstehende Entscheidungen in neuem Licht zu sehen. Das würde ich mir wünschen.
504
Melden
Zum Kommentar
25
Auch Putin verzweifelt an der Babykrise – mehr Eigenheime würden helfen
Der Staat zahlt in zig Ländern viel Geld für höhere Geburtenraten, hat aber wenig dafür vorzuweisen.
Familien haben mehr Kinder, wenn Eigenheime erschwinglich sind. Dieser Einfluss des Eigenheimtraums auf die Geburtenrate zeigt sich in verschiedenen Ländern und Studien. So zum Beispiel, als die USA in den 1930-Jahren ein zuvor weltweit nie dagewesenes Experiment wagten: Erstmals überhaupt machten sie Hypotheken für junge mittelständische Familien zugänglich.
Zur Story