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Paolo Duca übernimmt nach der Trennung von Ambri beim EV Zug

Paolo Duca Luca Cereda HC Ambri-Piotta
Paolo Duca, als er noch im Tessin arbeitete.Bild: Marcel Bieri

«Eine Herzensangelegenheit» – Duca übernimmt beim EV Zug

Der EV Zug hat einen neuen Chef: Der ehemalige Sportchef von Ambrì-Piotta, Paolo Duca, übernimmt ab Mitte Juli die Geschäftsführung des Eishockeyklubs.
26.06.2026, 15:4926.06.2026, 16:18

Der 45-jährige Duca tritt seine Stelle als CEO Mitte Juli an, wie aus einem Communiqué hervorgeht. Der gebürtige Tessiner war von 2017 bis Oktober 2025 als Sportchef beim Ambrì-Piotta tätig. Als Spieler lief er von 2002 bis 2007 bereits für den EVZ auf.

«Der EVZ ist für mich eine Herzensangelegenheit», lässt sich Duca zitieren. «Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Gleichzeitig empfinde ich grossen Respekt für die Arbeit von Patrick Lengwiler und Reto Kläy in den vergangenen Jahren. Nun möchte ich mit meiner Erfahrung helfen, mit dem EVZ auf und neben dem Eis Erfolge feiern zu können.»

Innerhalb einer Woche mussten Lengwiler als CEO und Kläy als Sportchef bei den Zugern abtreten. Ihre Nachfolger heissen Duca und Ted Suihkonen, zuvor Head of Development. (ram/sda)

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