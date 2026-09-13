Zwei Tore und ein Assist: Xherdan Shaqiri brillierte gegen den FC Luzern. Bild: KEYSTONE

Shaqiri-Show in Spiel 1 nach Lichtsteiner – Basel schlägt Luzern trotz Horrorstart

Der FC Basel findet im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Stephan Lichtsteiner zum Erfolg zurück. Er gewinnt in Luzern nach frühem Rückstand 4:2. Mittendrin: Xherdan Shaqiri.

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Luzern – Basel 2:4

Wie tritt der FCB im ersten Spiel nach Lichtsteiner auf? Und welche Reaktion zeigt der vom geschassten Trainer in den letzten Wochen gestutzte Xherdan Shaqiri? Das waren die grossen Fragen vor Basels erstem Super-League-Auftritt unter Interimscoach Luigi Nocentini.

Die Antwort? Nun, zuerst einmal setzte es in Form eines sehr frühen Gegentors einen weiteren Nackenschlag ab. Nach nur 27 Sekunden köpfelte Oscar Kabwit eine Flanke von Ruben Dantas Fernandes für Luzern ins Basler Tor. Und dann? Dann holte Shaqiri zum grossen Befreiungsschlag aus.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Angeführt von Shaqiri zeigte der FCB tatsächlich die erhoffte Reaktion auf die blassen Leistungen unter Lichtsteiner. Obwohl neben Jonas Omlin auch der produktive Asane Sow verletzungsbedingt fehlte, gelang die Wende zum deutlichen Auswärtssieg – mit einem verwandelten Captain Shaqiri als Hauptdarsteller. Lars Villigers Treffer zum Schlussresultat war schliesslich nur noch Resultatkosmetik.

Schon drei Minuten nach dem Gegentreffer glich Zan Celar den Rückstand mit seinem fünften Saisontreffer aus; Philipp Otele lancierte Kazeem Olaigba mit einem Pass in die Tiefe, dieser legte quer zum Torschützen. Dann drehte auch Shaqiri auf, typischerweise bei Standardsituationen: In der 42. Minute lieferte er mit einem Corner die Flanke zu Oteles Führungstreffers, in der 56. Minute traf er nach einem kurz getretenen Freistoss-Doppelpass mit Olaigbe und einem «Spaziergang» in den Strafraum selber.

Shaqiris Tor zum 3:1. Video: SRF

Mit einem weiteren Streich zum 4:1 legte Shaqiri in der 66. Minute noch einen drauf. Es waren der erste Assist und Tore 2 und 3 der bis dahin mässig verlaufenden Saison des Basler Zauberfusses. Welcome back!

Luzern - Basel 2:4 (1:2)

15'859 Zuschauer. SR Schnyder.

Tore: 1. Kabwit (Fernandes) 1:0. 4. Celar (Olaigbe) 1:1. 42. Otele (Shaqiri) 1:2. 56. Shaqiri (Olaigbe) 1:3. 66. Shaqiri (Olaigbe) 1:4. 84. Villiger (Bongeli) 2:4.

Luzern: Letica; Fernandes, Bung Hua Freimann, Bung Meng Freimann, Ciganiks; Owusu (60. Oehlers), Zimmermann (60. Lucas Ferreira), Bertone, Di Giusto (83. Villiger); Mikolajewski (72. Toggenburger), Kabwit (60. Bongeli).

Basel: Salvi; Tsunemoto, Daniliuc, Akpe, Rüegg (61. Michelin); Harder (72. Malachowski), Metinho; Olaigbe, Shaqiri (72. Koloto), Otele (61. Malouda); Celar (85. Omeragic).

Bemerkungen: Basel im 1. Spiel unter Interimstrainer Nocentini.

Verwarnungen: 52. Bung Hua Freimann, 57. Shaqiri, 58. Otele.

Lausanne – Servette 0:1

Servette entscheidet das Léman-Derby bei Lausanne-Sport mit 1:0 für sich und bugsiert den Waadtländer Konkurrenten ans Tabellenende. Neuzugang Kingstone Mutandwa erzielt das einzige Tor.

Der 23-jährige Mutandwa, vor elf Tagen leihweise mit einer Kaufoption von Cagliari übernommen, verwertete in der 52. Minute einen Penalty nach einem Foul an Miroslav Stevanovic. Es war das einzige Tor in einem über weite Strecken tristen Derby, in dem beide Mannschaften ihre Offensivprobleme nicht abstreifen konnten und sich die Ausfälle der beiden Captains Olivier Custodio (Lausanne/gesperrt) und Timothé Cognat (verletzt) bemerkbar machten.

Der einzige Treffer der Partie. Video: SRF

Servette blieb der Ausgleich unter anderem deshalb verwehrt, weil Levy Nene wenige Minuten nach dem Gegentor einen sehenswerten Freistoss statt ins Tor ans Lattenkreuz zirkelte.

Lausannes Systemumstellung – Trainer Luka Elsner wechselte von einer Vierer- zu einer Dreierkette – zahlte sich damit nicht in Punkten aus. Neu zieren die Waadtländer mit sechs Punkten und nur einem Sieg aus acht Spielen das Tabellenende. Servette weist nun einen Zähler mehr vor und machte einen Sprung vom letzten auf den 9. Platz.

Wegen eines Fan-Boykotts stand die Atmosphäre in den Zuschauerrängen der Tuilière dem dürftigen Geschehen auf dem Platz in nichts nach. Angaben von RTS zufolge verzichteten die Gästefans von Servette wegen übermässiger Kontrollen auf einen Stadioneintritt. Aus Solidarität räumten in der Folge auch Lausannes Anhänger ihren Fanblock.

Die aktive Fanszene von Lausanne-Sport verliess das Stadion früh im Spiel. Bild: KEYSTONE

Lausanne-Sport - Servette 0:1 (0:0)

SR Schärer.

Tor: 52. Mutandwa (Penalty) 0:1.

Lausanne-Sport: Mastil; Youte (83. Abdallah), Sow, Cozza (75. Ngonzo); Bergvall (60. Bah Mendes), Koindredi (60. Mollet), Koné, Poaty; Nene (75. Butler-Oyedeji), Molebe; Janneh.

Servette: Gertmonas; Maceiras (75. Houboulang Mendes), Rouiller, Burch, Mazikou; Stevanovic (85. Simo), Pedro Naressi, Douline, Lambourde (75. Ouattara); Fofana (75. Karlsson), Mutandwa.

Verwarnungen: 11. Nene, 16. Mutandwa, 84. Pedro Naressi. (nih/sda)

Die Tabelle

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