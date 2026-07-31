wechselnd bewölkt26°
DE | FR
burger
Sport
FIFA

FIFA-Funktionär Lamour erhebt schwere Vorwürfe gegen Infantino

FILE - UEFA&#039;s deputy general secretary Kevin Lamour, centre, looks on as he stands next to UEFA President Aleksander Ceferin, right, prior to the start of a Group F match between Turkey and Georg ...
Kevin Lamour (mitte) ist ebenfalls nicht einverstanden mit dem Vorgehen von Gianni Infantino. Bild: keystone

«Einschüchterung»: Hoher FIFA-Funktionär erhebt schwere Vorwürfe gegen Infantino

Nachdem mit Berater Carlos Cordeiro bereits ein wichtiger FIFA-Funktionär Kritik an Gianni Infantinos WM-Verkauf-Plänen geäussert hat, bezieht mit Betriebsdirektor Kevin Lamour eine weitere hochrangige Personalie Stellung gegen Infantinos Vorhaben.
31.07.2026, 20:4131.07.2026, 20:41

Lamour erhob gar schwere Vorwürfe gegen Infantino. Er wirft ihm vor, die eigenen Mitarbeiter hintergangen zu haben. Sie hätten Besseres verdient als «Missachtung und Einschüchterung», hiess es in einem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AP vorliegt.

«Es ist das Projekt einer Person», schrieb Lamour und forderte zumindest indirekt Konsequenzen.

«Nicht nur darf dieses Projekt nicht weitergehen. Aber die Zeit ist nun gekommen, dass sich die politischen Entscheidungsträger im Fussball die richtigen Fragen stellen und die richtigen Entscheidungen treffen.»

Lamour erklärte zwar nicht den Rücktritt von seinem Amt, das er seit dem 1. November 2024 ausübt, und begründete dies mit der Verpflichtung gegenüber seinen Kollegen. Der Franzose, der auch Schweizer Staatsbürger ist, stellte aber klar:

«Falls das bedeutet, dass ich meinen Job verliere, dann ist es so. Ich werde diesen Entscheid verstehen und respektieren. Zumindest werde ich nachts ruhig schlafen.»

FIFA-Chef Gianni Infantino hatte zuvor bereits grossen Gegenwind aus mehreren Kontinentalverbänden für seine WM-Verkaufspläne zu spüren bekommen. Der europäische Verband UEFA drohte gar mit einem WM-Boykott, später sprachen sich auch der nord- und mittelamerikanische sowie der asiatische Verband gegen Infantinos Vorgehen aus.

(con/sda/dpa)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Einigung mit Antidoping-Agentur: Chelsea-Stürmer Mudryk darf wieder spielen
Der ukrainische Nationalspieler Michailo Mudryk darf nach einer Einigung im Dopingverfahren mit dem englischen Fussballverband FA ab sofort wieder spielen.
Das Verfahren wurde mit Zustimmung der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) beigelegt, hiess es in einer Mitteilung. Der Profi des FC Chelsea akzeptierte eine Sperre in Höhe der bereits verbüssten Zeit. Daher ist der 25-Jährige nicht länger gesperrt.
Zur Story