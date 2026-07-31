Kevin Lamour (mitte) ist ebenfalls nicht einverstanden mit dem Vorgehen von Gianni Infantino. Bild: keystone

«Einschüchterung»: Hoher FIFA-Funktionär erhebt schwere Vorwürfe gegen Infantino

Nachdem mit Berater Carlos Cordeiro bereits ein wichtiger FIFA-Funktionär Kritik an Gianni Infantinos WM-Verkauf-Plänen geäussert hat, bezieht mit Betriebsdirektor Kevin Lamour eine weitere hochrangige Personalie Stellung gegen Infantinos Vorhaben.

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Lamour erhob gar schwere Vorwürfe gegen Infantino. Er wirft ihm vor, die eigenen Mitarbeiter hintergangen zu haben. Sie hätten Besseres verdient als «Missachtung und Einschüchterung», hiess es in einem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AP vorliegt.

«Es ist das Projekt einer Person», schrieb Lamour und forderte zumindest indirekt Konsequenzen.

«Nicht nur darf dieses Projekt nicht weitergehen. Aber die Zeit ist nun gekommen, dass sich die politischen Entscheidungsträger im Fussball die richtigen Fragen stellen und die richtigen Entscheidungen treffen.»

Lamour erklärte zwar nicht den Rücktritt von seinem Amt, das er seit dem 1. November 2024 ausübt, und begründete dies mit der Verpflichtung gegenüber seinen Kollegen. Der Franzose, der auch Schweizer Staatsbürger ist, stellte aber klar:

«Falls das bedeutet, dass ich meinen Job verliere, dann ist es so. Ich werde diesen Entscheid verstehen und respektieren. Zumindest werde ich nachts ruhig schlafen.»

FIFA-Chef Gianni Infantino hatte zuvor bereits grossen Gegenwind aus mehreren Kontinentalverbänden für seine WM-Verkaufspläne zu spüren bekommen. Der europäische Verband UEFA drohte gar mit einem WM-Boykott, später sprachen sich auch der nord- und mittelamerikanische sowie der asiatische Verband gegen Infantinos Vorgehen aus.

(con/sda/dpa)