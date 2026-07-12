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WM 2026: Die besten Memes zu Argentiniens Weg in den Halbfinal

Argentina&#039;s Lionel Messi walks towards his teammates after receiving from FIFA President Gianni Infantino the trophy after Argentina defeated France in the World Cup final soccer match at the Lus ...
Schau da: Die besten Memes über Argentinien an der WM.Bild: keystone

Das Internet lacht über Argentiniens Weg in den Halbfinal

Sie gewinnen dramatisch, sie polarisieren, und irgendwie reden immer alle über sie: Argentinien ist die Mannschaft dieser WM – zumindest was Memes angeht. Die besten Memes zur wohl meistdiskutierten Mannschaft des Turniers.
12.07.2026, 14:5412.07.2026, 14:57

Die Prophezeiung, die sich erfüllte

Bild
Bild: instagram

Schon vor dem Anpfiff war klar, worüber nach dem Schlusspfiff diskutiert werden würde – und tatsächlich: Es kam genau so.

Oh my God!

Granit Xhaka wusste bereits von Anfang an wie das Spiel zu Ende gehen würde... Oh my God!​

Alles völlig fair...

Brauchts hier noch eine Erklärung?

Die argentinische Aufstellung

Argentinische Aufstellung mit viel Variation.
Argentinische Aufstellung mit viel Variation.Bild: instagram

Nein heisst nein, Leo

Der einzige Mann dieser WM, der Geld von Messi ablehnt.

Speed 1, Messi 0

Streamer IShowSpeed sass beim Spiel gegen Ägypten am Spielfeldrand – nun behauptet er, er habe Messi mit seinem Schreien so aus dem Konzept gebracht, dass der Argentinier den Elfmeter verschoss. Messi traf tatsächlich nicht, Argentinien gewann am Ende trotzdem 3:2.

Embolos Platzverweis erklärt

1:1 durch Ndoye und Panik bricht aus in der VIP-Loge: Nur ein Griff zum Hörer – und schon ist die Schweiz in Unterzahl. So einfach erklärt das Netz den Wendepunkt des Viertelfinals zwischen Argentinien und der Schweiz.

Wenn der Schiedsrichter mitkämpft

Beim hart umkämpfend WM-Viertelfinal zwischen Argentinien und Ägypten gab es wohl noch ein bisschen Hilfe...

Infantino ist immer zur Stelle (wenns um Messi geht)

Ein Whiteboard reicht kaum aus

So sähen Messi-Fans aus, wenn sie erklären wollen, dass an dieser Weltmeisterschaft wirklich alles mit rechten Dingen zuging für Argentinien.

Der Blick, den man nur gegen Argentinien hat

Salah, Vozinha, van Dijk: drei Gesichter, ein Gefühl: In diesen Momenten realisierten sie, dass sie nicht nur gegen elf Spieler antreten.

Wie erkläre ich meinen Enkeln, was danach passierte?

In der 68. Minute führte Ägypten 2:0 und Messis WM-Aus wurde gleich verkündet. Argentinien drehte die Partie noch zum 3:2. Wie man das wohl seinen Enkel erklären kann? (car)

Manzambi fehlte dem Schweizer Spiel – zum Trost gab's das Trikot von Messi
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Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
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Wie 2022 immer noch die Weltbesten? Sicher ist: Argentinien steht im Halbfinal. Es beendet mit einem 3:1 n.V. die Träume der Schweiz.
quelle: keystone / ashley landis
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Argentinien beendete Hitzfelds Karriere – was Messi ihm danach sagte
Ex-Nati-Trainer Ottmar Hitzfeld erinnert sich an Schweiz-Argentinien im WM-Achtelfinal 2014. Es war das letzte Spiel seiner Trainer-Karriere.
Es ist der 1. Juli 2014 in São Paulo. Kurz nach 10 Uhr morgens. Die Metrostation Corinthians-Itaquera, ein paar Minuten vom Stadion entfernt, ist himmelblau-weiss. Die argentinischen Fans singen. Voller Sehnsucht. Voller Melancholie. In Erwartung des nächsten Weltmeistertitels. Der singende Gruss an Erzrivale Brasilien: «Maradona ist grösser als Pelé.»
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