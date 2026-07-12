Schau da: Die besten Memes über Argentinien an der WM. Bild: keystone

Das Internet lacht über Argentiniens Weg in den Halbfinal

Sie gewinnen dramatisch, sie polarisieren, und irgendwie reden immer alle über sie: Argentinien ist die Mannschaft dieser WM – zumindest was Memes angeht. Die besten Memes zur wohl meistdiskutierten Mannschaft des Turniers.

Mehr «Sport»

Die Prophezeiung, die sich erfüllte



Bild: instagram

Schon vor dem Anpfiff war klar, worüber nach dem Schlusspfiff diskutiert werden würde – und tatsächlich: Es kam genau so.

Oh my God!

Granit Xhaka wusste bereits von Anfang an wie das Spiel zu Ende gehen würde... Oh my God!​

Alles völlig fair...

Brauchts hier noch eine Erklärung?

Die argentinische Aufstellung

Argentinische Aufstellung mit viel Variation. Bild: instagram

Nein heisst nein, Leo

Der einzige Mann dieser WM, der Geld von Messi ablehnt.

Speed 1, Messi 0

Streamer IShowSpeed sass beim Spiel gegen Ägypten am Spielfeldrand – nun behauptet er, er habe Messi mit seinem Schreien so aus dem Konzept gebracht, dass der Argentinier den Elfmeter verschoss. Messi traf tatsächlich nicht, Argentinien gewann am Ende trotzdem 3:2.

Embolos Platzverweis erklärt

1:1 durch Ndoye und Panik bricht aus in der VIP-Loge: Nur ein Griff zum Hörer – und schon ist die Schweiz in Unterzahl. So einfach erklärt das Netz den Wendepunkt des Viertelfinals zwischen Argentinien und der Schweiz.

Wenn der Schiedsrichter mitkämpft

Beim hart umkämpfend WM-Viertelfinal zwischen Argentinien und Ägypten gab es wohl noch ein bisschen Hilfe...

Infantino ist immer zur Stelle (wenns um Messi geht)

Ein Whiteboard reicht kaum aus

So sähen Messi-Fans aus, wenn sie erklären wollen, dass an dieser Weltmeisterschaft wirklich alles mit rechten Dingen zuging für Argentinien.

Der Blick, den man nur gegen Argentinien hat

Salah, Vozinha, van Dijk: drei Gesichter, ein Gefühl: In diesen Momenten realisierten sie, dass sie nicht nur gegen elf Spieler antreten.

Wie erkläre ich meinen Enkeln, was danach passierte?

In der 68. Minute führte Ägypten 2:0 und Messis WM-Aus wurde gleich verkündet. Argentinien drehte die Partie noch zum 3:2. Wie man das wohl seinen Enkel erklären kann? (car)