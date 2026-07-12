Das Internet lacht über Argentiniens Weg in den Halbfinal
Die Prophezeiung, die sich erfüllte
Schon vor dem Anpfiff war klar, worüber nach dem Schlusspfiff diskutiert werden würde – und tatsächlich: Es kam genau so.
Oh my God!
Granit Xhaka wusste bereits von Anfang an wie das Spiel zu Ende gehen würde... Oh my God!
Alles völlig fair...
Brauchts hier noch eine Erklärung?
Die argentinische Aufstellung
Nein heisst nein, Leo
Messi giving the referee money so that he can retake the penalty 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/xOxZ2KmIUK— Tuga 🩵🇬🇭 (@MCI_Tuga) July 7, 2026
Der einzige Mann dieser WM, der Geld von Messi ablehnt.
Speed 1, Messi 0
Streamer IShowSpeed sass beim Spiel gegen Ägypten am Spielfeldrand – nun behauptet er, er habe Messi mit seinem Schreien so aus dem Konzept gebracht, dass der Argentinier den Elfmeter verschoss. Messi traf tatsächlich nicht, Argentinien gewann am Ende trotzdem 3:2.
Embolos Platzverweis erklärt
What really happened in Argentina vs Switzerland match https://t.co/t5DP809MkB pic.twitter.com/ML7oDHfRR5— Cipher | AI & Web3 (@cipherr_exe) July 12, 2026
1:1 durch Ndoye und Panik bricht aus in der VIP-Loge: Nur ein Griff zum Hörer – und schon ist die Schweiz in Unterzahl. So einfach erklärt das Netz den Wendepunkt des Viertelfinals zwischen Argentinien und der Schweiz.
Wenn der Schiedsrichter mitkämpft
“Ladran, Sancho, señal que cabalgamos.”— un mundo loco (@unmundolocoweb) July 8, 2026
LOS MEMES DE ARGENTINA Y LA FIFA VS EGIPTO
pic.twitter.com/xO6fy7NHyM
Beim hart umkämpfend WM-Viertelfinal zwischen Argentinien und Ägypten gab es wohl noch ein bisschen Hilfe...
Infantino ist immer zur Stelle (wenns um Messi geht)
Ein Whiteboard reicht kaum aus
So sähen Messi-Fans aus, wenn sie erklären wollen, dass an dieser Weltmeisterschaft wirklich alles mit rechten Dingen zuging für Argentinien.
Der Blick, den man nur gegen Argentinien hat
Salah, Vozinha, van Dijk: drei Gesichter, ein Gefühl: In diesen Momenten realisierten sie, dass sie nicht nur gegen elf Spieler antreten.
Wie erkläre ich meinen Enkeln, was danach passierte?
In der 68. Minute führte Ägypten 2:0 und Messis WM-Aus wurde gleich verkündet. Argentinien drehte die Partie noch zum 3:2. Wie man das wohl seinen Enkel erklären kann? (car)
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