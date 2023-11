Fliegender Wechsel

Fix: Luca Hischier zu Servette +++ Kloten holt Diem und Weibel von den Tigers

Kaum hat die National-League-Saison begonnen, gibt es schon Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25.

Kloten holt Diem und Weibel von den Tigers

Kloten verstärkt seinen Sturm für die nächste Saison mit den beiden Langnauern Nolan Diem und Keijo Weibel. Der 30-jährige Diem und der 23-jährige Weibel unterschrieben für zwei Jahre. (dab/sda)

Nolan Diem wechselt auf nächste Saison hin das Team. Bild: keystone

Luca Hischier ab nächster Saison bei Servette

Luca Hischier wechselt auf die kommende Saison hin vom EHC Biel zu Genève-Servette. Der 28-jährige Stürmer unterschrieb mit dem Schweizer Meister einen Vierjahresvertrag.

Bald in Genf: Luca Hischier. Bild: keystone

Der Bruder von NHL-Profi Nico Hischier war mit dem SC Bern zweimal Meister (2016 und 2017). Die weiteren Stationen in der National League waren Davos und seit 2021 Biel. In der vergangenen Saison bestritt er mit den Seeländern den gegen Servette verlorenen Playoff-Final. (dab/sda)

Van Pottelberghe von Biel zu Lugano

Torhüter Joren van Pottelberghe wechselt innerhalb der National League auf die kommende Saison hin den Arbeitgeber. Der derzeit beim EHC Biel tätige Schweizer Internationale mit belgischen Wurzeln spielt in den kommenden drei Jahren für den HC Lugano.

Der 26-jährige Van Pottelberghe, der beim EV Zug die Nachwuchsstufen durchlaufen und danach seine sportliche Entwicklung in Schweden bei Linköping vorangetrieben hat, hatte sich nach seiner Rückkehr in die Schweiz dem HC Davos angeschlossen. (kat/sda)

EV Zug verpflichtet Mike Künzle

Wie watson-Eismeister Klaus Zaugg gestern schon berichtete, hat der EV Zug Mike Künzle vom EHC Biel verpflichtet. Der 29-jährige Stürmer mit der Erfahrung von 24 Länderspielen unterschrieb bei den Zentralschweizern einen Vertrag über zwei Jahre.

Künzle debütierte am 12. September 2013 bei den ZSC Lions in der höchsten Liga. Mit den Zürchern gewann er 2014 und 2018 den Meistertitel, ehe vor fünf Jahren zu Biel stiess. Nun entschied er sich für einen weiteren Wechsel. «Mike hat sich zu einem Powerstürmer mit Gardemassen entwickelt und ist im besten Eishockey-Alter», liess sich der Zuger Sportchef Reto Kläy zitieren. (abu/sda)

HC Davos holt drei Bündner

Der HC Davos gibt die Verpflichtung von Luca Hollenstein, Nico Gross und Tino Kessler bekannt. Alle drei haben ihre Wurzeln in Graubünden. Vom EV Zug stossen mit Torhüter Hollenstein und Verteidiger Gross zwei 23-Jährige mit je einem Zweijahresvertrag zu den Davosern. Ihre ersten Schritte hatten die beiden beim EHC Chur respektive beim EHC St. Moritz gemacht.

Für Stürmer Kessler, der einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben hat, ist es eine Rückkehr. Der 27-Jährige, der beim EHC Flims und dem HC Prättigau-Herrschaft ausgebildet wurde, gab beim HCD sein Debüt in der National League. Nach einer Leihe wechselte er vor drei Jahren definitiv zum EHC Biel, mit dem er in der vergangenen Saison den Playoff-Final erreichte und dabei in 69 Spielen 35 Skorerpunkte beisteuerte. (nih/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

soll zu Ambri-Piotta wechseln



Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

soll vom HC Davos kommen

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

soll zum HC Ajoie wechseln

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...