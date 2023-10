Der Eismeister-Check – hier gibt es alle Teams in der Übersicht

Jurco bringt Erfahrung aus 231 NHL-Partien mit. Zuletzt hielt er sich in seiner Heimat fit, nachdem er vergangene Saison beim chinesischen KHL-Teilnehmer Kunlun Red Star unter Vertrag stand. (kat/sda)

Der HC Davos verpflichtet aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle diverser Leistungsträger den Flügelstürmer Tomas Jurco . Der 30-jährige Slowake stösst per sofort für vorerst einen Monat zu den Bündnern.

Der HC Lugano gibt die Verpflichtung von David Aebischer für die nächste Saison bekannt. Der 23-jährige Freiburger, der von Patrick Fischer diesen Frühling erstmals in die A-Nati berufen wurde, kommt von den Rapperswil-Jona Lakers und unterschreibt bei den Tessinern einen Fünfjahresvertrag. (abu/sda)

Der EHC Biel gibt die Vertragsverlängerung mit Fabio Hofer bekannt. Der 32-jährige Stürmer, dessen Vertrag im Seeland kommenden Frühling ausgelaufen wäre, bindet sich für vier weitere Jahre an den Playoff-Finalisten der Vorsaison. (nih/sda)

Harrington ist ein Spieler mit NHL-Erfahrung. Er hat insgesamt 269 Partien in der weltbesten Liga bestritten. Zuletzt hat er für die San Jose Sharks und die Anaheim Ducks gespielt. (nih/sda)

Die ZSC Lions verstärken das Kader ihrer National-League-Mannschaft mit dem Kanadier Scott Harrington . Harrington ist der siebte Ausländer in der aktuellen Mannschaft der Zürcher. Der 30-jährige Verteidiger hat einen bis Ende Saison gültigen Vertrag unterzeichnet.

Der EV Zug kommt immer besser in Fahrt. Am Sonntag deklassiert er den HC Davos auswärts 5:1 und macht sich an die Verfolgung des Spitzenduos. Genève-Servette holt sich derweil den sechsten Sieg im sechsten Heimspiel.

Fünf Jahre lang hatte Josh Holden als Assistent von Zugs Coach Dan Tangnes lernen können, ehe er auf diese Saison hin als Chef an die Bande des HC Davos wechselte. Das erste Aufeinandertreffen gegen seinen guten Freund und Lehrmeister wurde dann aber eher zum Albtraum.