Formel 1: Verstappen holt sich in Zandvoort die WM-Führung zurück



Verstappen gewinnt Heim-GP und holt WM-Führung zurück – Giovinazzi verpasst die Punkte

Max Verstappen erfüllte die Hoffnungen seiner Landsleute. Der Niederländer gewann im Red Bull den Grand Prix der Niederlande und übernahm auch wieder die Führung in der WM-Wertung.

Zum ersten Mal seit 36 Jahren kehrte der Formel-1-Zirkus nach Zandvoort in der Niederlande zurück. Es gab also nur einen logischen Sieger: Lokalmatador Max Verstappen. Der 23-Jährige sicherte sich am Samstag die Pole Position und kann von dieser aus einen nie wirklich gefährdeten Start-Ziel-Sieg einfahren. Unter den Zuschauern befand sich unter anderem das niederländische Königspaar.

Verstappen siegte vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in den Mercedes. Die Vorentscheidung führte der aus der Pole-Position gestartete Verstappen auf den ersten Metern herbei, als er seinen Spitzenplatz im Duell des neben ihm losgefahrenen Hamilton erfolgreich zu verteidigen vermochte. Auf einer Strecke, auf der das Überholen äusserst schwierig ist, blieb Verstappen über die gesamte Distanz unbehelligt.

Verstappen feierte seinen siebten Sieg in der laufenden Saison und seinen 17. insgesamt. In der WM-Wertung, in der er zuvor drei Punkte hinter dem führenden Hamilton gelegen hatte, weist Verstappen nun einen Vorsprung von drei Punkten auf.

Mit dem Sieg setzte Verstappen den gelungenen Schlusspunkt hinter ein dreitägiges Volksfest an der niederländischen Nordseeküste. Täglich 65'000 vorwiegend in Orange gekleidete Zuschauer auf den Tribünen sorgten bei der Rückkehr der Formel 1 nach 36 Jahren für Hochstimmung.

🏁 TOP 10 FINISHERS 🏁



1 VER

2 HAM

3 BOT

4 GAS

5 LEC

6 ALO

7 SAI

8 PER

9 OCO

10 NOR #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/ECRX2ZHtMm — Formula 1 (@F1) September 5, 2021

Für Alfa Romeo Sauber war es ein enttäuschendes Rennen. Der von Platz 7 losgefahrene Antonio Giovinazzi büsste im Alfa Romeo schon in der ersten Runde drei Positionen ein und war danach vom Pech verfolgt. Der Italiener musste wegen eines Reifenschadens einen zusätzlichen Zwischenhalt einlegen und sich mit zwei Runden Rückstand mit Rang 14 begnügen. Robert Kubica, der kurzfristig für den positiv auf das Corona-Virus getesteten Kimi Räikkönen einsprang, belegte in seinem ersten Grand Prix seit fast zwei Jahren Platz 15. (nih/sda)

Grosser Preis der Niederlande in Zandvoort 1. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda.

2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 20,932 zurück.

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 56,460.

4. eine Runde zurück: Pierre Gasly (FRA), AlphaTauri-Honda.

5. Charles Leclerc (MON), Ferrari.

6. Fernando Alonso (ESP), Alpine-Renault.

7. Carlos Sainz (ESP), Ferrari.

8. Sergio Perez (MEX), Red Bull-Honda.

9. Esteban Ocon (FRA), Alpine-Renault.

10. Lando Norris (GBR), McLaren-Mercedes.

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren-Mercedes.

12. zwei Runden zurück: Lance Stroll (CAN), Aston Martin-Mercedes.

13. Sebastian Vettel (GER), Aston Martin-Mercedes.

14. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari.

15. Robert Kubica (POL), Alfa Romeo-Ferrari.

16. Nicholas Latifi (CAN), Williams-Mercedes.

17. George Russell (GBR), Williams-Mercedes (nicht am Ziel).

18. drei Runden zurück: Mick Schumacher (GER), Haas-Ferrari.

Schnellste Runde: Hamilton (72.) mit 1:11,097 (215,654 km/h).

