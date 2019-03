Sport

Fussball

DFB-Elf: Leroy Sané rückt im 30'000-Franken-Outfit ein



Im 30'000-Franken-Outfit – so rückt Leroy Sané in die DFB-Elf ein

Gestern bezogen die deutschen Nationalspieler bezogen für eine Woche ihr Quartier im Wolfsburger Hotel Ritz Carlton. Die ersten Spiele der EM-Qualifikation stehen vor der Tür.

Einer zog bei der Ankunft sämtliche Blick auf sich: Leroy Sané. Der ManCity-Star kam als erster beim Teamhotel an und präsentierte sich den Fans in einem speziellen Outfit, das auch nicht ganz billig ist ...

Sanés Outfit im Überlick:

Handbemalte Lammfell-Lederjacke im Eisbär-Stil: «Graffiti Sherling Jacket» von Balenciaga, Preis: 5100 Franken.

Dazu passender Rucksack: «Christopher Backpack GM» von Louis Vuitton, Preis: 23'700 Franken.

Turnschuhe: «Jordan 1» von Nike aus der Kooperation mit «Off White» von Star-Designer Virgil Abloh, Preis: 2500 Franken.

Was die restlichen Kleidungsstücke (Kapuzen-Pulli und Hosen) gekostet haben, konnten wir leider nicht eruieren. Leisten kann sich Sané sein teures Outfit jedoch problemlos. Gemäss den Enthüllern von «Football Leaks» verdient der 23-jährige Flügelstürmer bei ManCity für seinen bis 2021 laufenden Vertrag insgesamt 28 Millionen Euro, also rund 180'000 Euro pro Woche.

Ob Sané sich die Sachen selbst gekauft hat, stellt die «Bild»-Zeitung allerdings in Frage. Es sei gut möglich, dass er das Outfit von den Herstellern zur Verfügung gestellt bekam. Die Aufmerksamkeit, die Sané in seinen Markenkleidern bei der jungen Zielgruppe bekommt, soll die Kosten locker wieder aufheben.

Und dieses Mal ist der Plan voll aufgegangen: Sanés extravagantes Outfit war gestern und heute DAS Thema auf Social Media und in der deutschen Presse. Nicht alle waren allerdings begeistert ...

Die besten Reaktionen: Wenn du bei der Party lattenzu eingepennt bist und „Freunde“ deine Jacke bemalt haben. „Leude, das ist nicht mehr witzig, die Jacke war teuer.“ #Sane #DFB pic.twitter.com/aOkEN4eQ77 — Timo Strömer (@Timo_Stroemer) 18. März 2019

Gestern lief der Mantel von Leroy #Sané noch fröhlich über die Wiese. pic.twitter.com/c5BOH4j9rC — Wayne Schlegel (@WayneSchlegel_) 18. März 2019

Ihr habt euch über ein #goldenesSteak von #Ribéry aufgeregt?

Bitte, der Rucksack von #Sane liegt bei 18000€ und die bemalte Jacke aus dem Kindergarten bei 4500€. Können die mal für ein paar Monate nur Mindestlohn bekommen!!! — Ich bin ein.... ach lassen wir das (@achlassenwirdas) 18. März 2019

Ob man das Outfit von @LeroySane19 teuer findet oder auch nicht. Es sieht zumindest Scheisse aus.



Nationalelf: Leroy Sané kam im 25.000-Euro-Outfit zum DFB-Treffpunkt https://t.co/eCnVlaIPWo — KungFuZius (@KingFuzi) 18. März 2019

#Sane Da war Boateng mit seinen Edelbrillen ja noch harmlos..😅😅😅 — Michael Baumann (@BaumannMichael_) 18. März 2019

Finde eigentlich am besten, dass sich Kevin de Bruyne ein Autogramm von Sané holt pic.twitter.com/94rCR0erTS — Jenni Wu (@callmeuschi) 18. März 2019

Ab Mittwoch muss Sané dann wieder auf dem Platz für Aufsehen sorgen: Dann trifft er mit der DFB-Elf in Wolfsburg in einem Testspiel auf Serbien, bevor am Sonntag gegen die Niederlande die EM-Qualifikation beginnt. Der 23-Jährige ist in den Planungen von Bundestrainer Jogi Löw, der bei der WM 2018 noch auf den den trickreichen Flügel verzichtet hatte, eine feste Grösse. (pre)

Das sind die 37 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Fussballtalente So protzt Barcelonas 15-jähriger Xavi von morgen auf Instagram Link zum Artikel Sie waren vor 10 Jahren unsere grössten Hoffnungen – das wurde aus ihnen Link zum Artikel 15 Wunderkinder des Weltfussballs und was aus ihnen geworden ist Link zum Artikel Woher der FC Basel seine Talente holt und wie er auch Spätgeborenen ihre Chance gibt Link zum Artikel Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus Link zum Artikel Diese 30 Sturm-Talente musst du 2018 auf dem Radar haben – auch zwei Schweizer sind dabei Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter