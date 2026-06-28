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WM: Auf wen trifft die Schweiz im Sechzehntelfinal? Davon hängt es ab

epa13068270 Shojae Khalilzadeh (facing) and Ramin Rezaeian of Iran celebrate at the end of the FIFA World Cup 2026 group stage match Egypt against Iran, in Seattle, USA, 26 June 2026. The match ended ...
Der Iran bleibt der wahrscheinlichste Gegner der Nati im Sechzehntelfinal – doch es gibt noch eine andere Variante.Bild: keystone

Auf wen trifft die Nati im Sechzehntelfinal? Alles hängt von dieser Partie ab

28.06.2026, 03:3428.06.2026, 03:43

Noch weiss die Schweiz immer nicht, auf wen sie im Sechzehntelfinal trifft. Doch jetzt hängt alles nur noch von einem Ergebnis ab: jenem zwischen Algerien und Österreich. Endet die Partie Unentschieden, trifft die Nati auf Algerien. Gibt es einen Sieger, bekommt es die Schweiz mit dem Iran zu tun. Das Spiel findet in der Nacht auf Sonntag um 4 Uhr statt. Österreich geht als Favorit in die Partie.

Für die Schweiz könnte es also zum Wiedersehen mit Ex-Nati-Trainer Vladimir Petkovic kommen. Der 62-Jährige ist seit Februar 2024 Nationaltrainer in Algerien. Zwischen 2014 und 2021 hatte er die Nati betreut und zweimal in den Achtelfinal (EM 2016, WM 2018) und an der EM 2021 gar in den Viertelfinal geführt.

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Nach Österreich – Algerien kennen wir endlich den nächsten Schweizer Gegner

Österreich kommt hingegen als Gegner nicht mehr in Frage. Unser Nachbarland wäre im Falle eines Punktgewinns sicher Zweiter, wenn das Team von Trainer Ralf Rangnick verliert, wäre es ausgeschieden. Der Iran wäre dann hingegen in jedem Fall weiter und in der K.o.-Phase erster Gegner der Nati.

Der Iran qualifizierte sich nach drei Unentschieden gegen Neuseeland (2:2), Belgien (0:0) und Ägypten (1:1) als Dritter der Gruppe G für den Sechzehntelfinal. Das Team hat aufgrund des Kriegs zwischen dem Iran und den USA mit schwierigen Umständen zu kämpfen. So durfte es zu den ersten beiden Partien erst am Tag des Spiels anreisen und musste nach Abpfiff wieder die Ausreise ins Basislager in Mexiko antreten. Zum letzten Spiel durfte der Iran aufgrund der zwischenzeitlichen Waffenruhe im Iran schon früher anreisen, musste die USA danach aber trotzdem sofort wieder verlassen.

Da kommt es dem Team von Trainer Amir Ghalenoi gelegen, dass die Partie gegen die Schweiz in Vancouver in Kanada stattfinden würde. Dennoch würde die Nati in der Partie der klare Favorit sein. So wie wohl auch gegen Algerien. Definitiv wissen, auf wen die Nati im Sechzehntelfinal am Freitag, 3. Juni, 5 Uhr treffen wird, wird sie gegen 6 Uhr am heutigen Sonntag. Im Achtelfinal wartet auf den Sieger dann entweder Kolumbien oder Ghana.

Ein attraktiveres 0:0 wirst du kaum sehen: Kolumbien bleibt vor Portugal – DR Kongo weiter

Bevor die letzte Gruppe ihre letzten Spiele absolviert, stehen bereits 14 Sechzehntelfinals fest.

Diese Sechzehntelfinals stehen bereits fest:

  • Südafrika (2. Gruppe A) – Kanada (2. Gruppe B)
  • Brasilien (1. Gruppe C) – Japan (2. Gruppe F)
  • Deutschland (1. Gruppe E) – Paraguay (3. Gruppe D)
  • Niederlande (1. Gruppe F) – Marokko (2. Gruppe C)
  • Elfenbeinküste (2. Gruppe E) – Norwegen (2. Gruppe I)
  • Frankreich (1. Gruppe I) – Schweden (3. Gruppe F)
  • Mexiko (1. Gruppe A) – Ecuador (3. Gruppe E)
  • England (1. Gruppe L) – DR Kongo (3. Gruppe K)
  • Belgien (1. Gruppe G) – Senegal (3. Gruppe I)
  • USA (1. Gruppe D) – Bosnien-Herzegowina (3. Gruppe B)
  • Portugal (2. Gruppe K) – Kroatien (2. Gruppe L)
  • Australien (2. Gruppe D) – Ägypten (2. Gruppe G)
  • Argentinien (1. Gruppe J) – Kap Verde (2. Gruppe H)
  • Kolumbien (1. Gruppe K) – Ghana (3. Gruppe L)

(nih)

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22 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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NitramR
27.06.2026 07:52registriert November 2021
"Nur wenn Algerien gegen Österreich unentschieden spielt, Kroatien gegen Ghana punktet und die DR Kongo Usbekistan schlägt, wäre der Iran einer der schlechtesten vier Gruppendritten" - Für so unwahrscheinlich halte ich das jetzt nicht...
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FamilyGuy
27.06.2026 08:55registriert März 2020
Gefühlt ist dieser 16. Final etwa sowas wie ein letztes entscheidendes Gruppenspiel. Also wenn man die Schweiz da schon ausscheidet, hat sie weniger erreicht als in der letzten WM… und bei den hohen Erwartungen, darf das egal gegen wen ja nicht passieren.
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