20 kuriose Geschenkideen aus Fan-Shops von Sportklubs

Bald ist Weihnachten. Für diejenigen unter euch, die noch immer nicht alle Geschenke beisammen haben, gibt es hier einige kuriose Geschenkideen aus den Fanshops der Sportklubs dieser Welt.

Katja Burgherr Folge mir

Ambri-Piotta

Weihnachtsbaumschmuck mal anders. Mit diesen «Kugeln» können sich die Tifosi ein bisschen Nuova-Valascia-Feeling ins Wohnzimmer holen.

Apropos Baumschmuck: In der NHL gibt es Weihnachtskugeln von jedem Team.

AC Milan

Niemand ist zu klein, um Milan-Fan zu sein. Weihnachtspullis gibt's im Fanshop der AC Milan für Frauen, Männer, Kinder – und Hunde.

Bayern München

Mit dem «Schlafanzug Family Edition» im Weihnachtsmotiv kann die ganze Familie vom nächsten Meistertitel träumen. Momentan steht zwischen Bayern München und dem Titel noch Bayer Leverkusen.

FC St.Gallen

Auch der FC St.Gallen ist in Weihnachtsstimmung. Im Fanshop der Ostschweizer kann man diese Ausstechformen kaufen. Am besten isst man dann alle vier Guezli gleichzeitig, sonst macht das Ganze keinen Sinn mehr.

New England Patriots

Weder Sportstadien noch die USA sind bekannt für ihre besonders exquisite Küche. Mit diesem Snackhalter in Helmform, den es übrigens für jedes NFL-Team gibt, wird der Inhalt aber ohnehin zweitrangig.

FC St.Pauli

Der Fanshop des legendären FC St.Pauli hat so einiges zu bieten. Zum Beispiel diese Sprühschablone. Zum Vandalismus anregen soll dieses Gadget indes nicht, denn laut der Website ist der dazugehörige Kreidespray «ökologisch, lösemittelfrei und komplett wasserlöslich».

GC

Das ideale Geschenk für intellektuelle Fussballfans – das «GC-Deko-Buch». Laut der Beschreibung im Fanshop sind «alle Bücher individuell und verfügen über einen anderen Inhalt (nicht über GC)». Stolze 135 Franken kostet das Buch, in dem zwar scheinbar etwas steht, aber nichts über GC.

Eintracht Frankfurt

Etwas weniger handlich, dafür mindestens genauso dekorativ wie das GC-Buch, ist dieses Kuriosum aus dem Fanshop von Eintracht Frankfurt. Für 242 Euro gehört diese Schachtabdeckung mit dem Vereinslogo dir.

Manchester City

Seit mehr als sieben Jahren steht Pep Guardiola an der Seitenlinie bei Manchester City. Wer einem Verein so lange treu bleibt und dabei noch so viel Erfolg hat wie Guardiola, hat sich eine Statue verdient – wenn auch nur eine fünf Zentimeter hohe.

New Jersey Devils

Im Fanshop der «Swiss Devils» findet man dieses Prachtstück. Ob Nico Hischier und Co. auch zur «gewobenen Seidenkrawatte» im New-Jersey-Look greifen, wenn sie sich in Schale werfen?

Glaubt man diesem Bild, setzt Hischier lieber auf dezentere Farben.

Nico Hischier vor einem Spiel der Devils. Bild: instagram New Jersey Devils

Union Berlin

Ein Blick in den Fanshop des Bundesligisten Union Berlin zeigt, dass der Verein aus Köpenick ein Faible für Miniaturfiguren zu haben scheint – vom «Gartenzwerg Pittiplatsch» über «Ritter-Keule-Figuren» bis hin zum hier abgebildeten «Gartenzwerg Bierkasten». Ob es bald auch Ex-Trainer Urs Fischer als Zwerg zu haben gibt?

Girona

Der FC Girona ist in der spanischen Primera División das Team der Stunde. Für einmal grüsst in Spanien nicht der grosse FC Barcelona oder Real Madrid von der Tabellenspitze, sondern der Underdog in Rot-Weiss. Apropos Dog: Auch die vierbeinigen «Fans» kommen im Fanshop von Girona auf ihre Kosten.

ZSC Lions

Seit 2022 hat der ZSC ein eigenes Stadion. Nachdem sich der Klub das Hallenstadion jahrelang mit Musikgrössen wie den Rolling Stones und Ed Sheeran teilen musste, haben die Zürcher nun in der Swiss Life Arena ein neues Zuhause gefunden. Diesen langen Weg bis zur Eröffnung des neuen Hockeytempels gibt es im ZSC-Fanshop in literarischer Form zu kaufen.

FC Barcelona

Im Fanshop des FC Barcelona kannst du für 80 Euro ein Stück Rasen des Camp-Nou-Stadions in deine Stube holen. Das Erstaunlichste an diesem exquisiten Liebhaberstück ist nicht die Tatsache, dass es vielleicht schon Lionel Messis oder Robert Lewandowskis Füsse berührt hat, sondern vielmehr, dass es ganz ohne Wasser auskommt. «Das Gras behält sein natürliches Aussehen für eine unbegrenzte Zeit, solange es keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Es handelt sich um ein behandeltes Produkt für den Innenbereich, das nicht bewässert werden muss», schreibt der Fanshop.

Paris Saint-Germain

Wie riecht eigentlich PSG? Die Antwort kennen nur die Besitzer dieses 210 Franken teuren «Incense Diffusor».

EHC Biel

Ob die Biel-Fans besonders vergesslich sind? Bezüglich des knapp verlorenen Playoff-Finals gegen Servette im vergangenen April wäre es ihnen zu wünschen. So oder so – im EHCB-Fanshop gibt es einen sogenannten «Key Finder» – für 59 Franken.

Olympique Lyon

Ein Champagnerverschluss ist in einem Fanshop eines französischen Teams wohl eine Selbstverständlichkeit – nur leider hat Olympique Lyon, das in der Ligue 1 auf dem drittletzten Platz überwintert, momentan wenig zu feiern.

SSC Napoli

Wenn einem die Liebe zu einem Team buchstäblich in die Wiege gelegt wird.

EV Zug

Falls es für die Zuger auch dieses Jahr nicht für den Meistertitel reichen sollte, können sich die Fans wenigstens mit Taschentüchern ihres Herzensvereines die Tränen trocknen.

Fanshop EV Zug. Bild: EVZ

FC Chelsea

Wer denkt nicht an Palmen, wenn er an London denkt?!