User Unser

Du suchst ein nachhaltiges Weihnachtsgeschenk? Hier kommen unsere Vorschläge

Team watson Folge mir

Mehr «Schweiz»

Weihnachten steht vor der Türe und ganz sicher vielleicht brauchst auch du noch ein Weihnachtsgeschenk. Aber «irgendwas» soll es dann ja doch nicht sein. Aber was sonst? Nachhaltigkeit wird immer mehr zu einem Kriterium bei Geschenken. Darum haben wir hier einige Vorschläge für nachhaltige Geschenke.

Gemüseabo

Diverse Schweizer Bauernhöfe bieten mittlerweile ein Gemüseabo an. Wir verzichten hier auf einen Link, die Auswahl ist gross. Am besten einfach nach «Gemüseabo dein Wohnort» googeln – am besten gleich ein paar saisonale Gemüsesorgen dazu schenken zum Start und fertig.

Bild: Shutterstock

Handwerks-Kurs

Wir bleiben noch etwas beim Thema Garten. Auf der Rigi kannst du beispielsweise hier einen Handwerks-Kurs besuchen. Ein paar Stunden in die Welt der Kräuter und Gewürze eintauchen. Selber Hand anlegen. Probieren und degustieren. Techniken und Tricks erfahren. So das Angebot vom Kräuterhotel Edelweiss.

Hallo Yoga

Yoga ist nur Atemübungen, spiritueller Gugus und mit Sport hat das so rein gar nichts am Hut? Wenn du so denkst, öffnet dir das Gutscheinbuch Hallo Yoga vielleicht eine komplett neue Welt. Denn das Buch stellt nicht nur Yoga-Arten vor, sondern du erhältst auch Gutscheine für eine Probelektion diverser Yoga-Angebote. Es kann Leben verändern, so geschehen bei einer unserer Mitarbeitenden.

Zero-Waste-Set

Eines vorneweg: Du kannst das nicht einfach bestellen. Du darfst/musst es selbst zusammenstellen – das ist ohnehin viel persönlicher, als irgendwo etwas zu bestellen. Unter Zero-Waste-Sets verstehen wir eigentlich Einstiegs-Sets für Anfänger, also beispielsweise ein Zero-Waste-Wäschemach-Set: Da kommt eine unverpackte Gallenseife für Flecken rein, ein Wäschestreifen und das Wäscheparfüm in der Kartonverpackung. Bei der Zusammenstellung solcher Sets sind dir eigentlich keine Grenzen gesetzt: Zero-Waste-Shampoo-Set, Zero-Waste-Rasier-Set und so weiter.

Bild: Shutterstock

Mountainbike-Recycling

Etwas für Sportfreaks: ein Mountainbike von Bikerevier. Hier gibt es ein zweites Leben für Mountainbikes. Denn die Macher kaufen gebrauchte Velos, revidieren sie und verkaufen oder vermieten die hochwertigen Drahtesel danach wieder.

Mitgliedschaft

Warum nicht jemandem eine Mitgliedschaft bei einer sinnvollen Organisation schenken. Viele bieten eine «Geschenkmitgliedschaft» für ein Jahr an. Bei Public Eye unterstützt du so die globale Gerechtigkeit, beim WWF hilft deine Mitgliedschaft der Natur. Eine solche Mitgliedschaft ist mehr als eine Spende. Dafür erhältst du (oder die Beschenkte) regelmässige Updates, beispielsweise mit einem Magazin oder Ähnlichem.

Tierpatenschaft

Ähnlich wie eine Mitgliedschaft oben, aber noch konkreter. Verschenke Tierpatenschaften auf einem Gnadenhof. Auch hier gibt es in der Nähe des Beschenkten bestimmt ein Angebot, wie hier vom Lebenshof TierMensch. Du ermöglichst so Tieren ein schönes Leben, die sonst getötet würden, weil sie nicht mehr «rentabel» sind. Wer nicht gleich eine Patenschaft übernehmen will, kann auch einfach einen Heuballen oder so spenden oder für einen Monat Essen für ein bestimmtes Tier.