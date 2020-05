Sport

Fussball

Super League geht am 20. Juni weiter – keine Aufstockung auf 12 Teams



Bild: KEYSTONE

Die Super League geht am 20. Juni weiter – keine Aufstockung auf 12 Teams

Die 20 Klubs der Super- und Challenge League haben sich an einer ausserordentlichen Generalversammlung in Bern für eine Fortsetzung der wegen des Coronavirus unterbrochenen Saison 2019/20 ausgesprochen. Gleichzeitig sprachen sich die Klubs gegen eine Aufstockung der Super League von zehn auf zwölf Teams aus.

Ja, es soll weitergespielt werden. So der Entscheid der Mehrheit (17 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und eine Enthaltung) der 20 Klubs der Swiss Football League am Freitag an der ausserordentlichen SFL-Generalversammlung in Bern.

Zudem hat sich die Liga gegen eine Aufstockung der Super League auf 12 Teams entschieden, für die sich etwa Sion oder Lugano zuletzt ausgesprochen hatten. Für die Umsetzung der Modusänderung hätte es eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Doch die Vorlage wurde deutlich abgewiesen, 14 Klubs stimmten für eine Beibehaltung des aktuellen Modus.

Um 14 Uhr erklären Ligapräsident Heinrich Schifferle und CEO Claudius Schäfer, wie es zu diesen Entscheiden kam. Wir tickern live.

Les clubs de #SuperLeague et de #ChallengeLeague ont massivement voté pour une reprise de la compétition dès les 19, 20 et 21 juin. Il y a eu 17 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention. @News_SFL — Teleclub Romandie (@TeleclubSports) May 29, 2020

Die Super League ihre Meisterschaft am 20. Juni wieder aufnehmen. Die bisher letzten Spiele in der obersten Spielklasse, in welcher noch 13 Runden ausstehen, waren am 23. Februar über die Bühne gegangen. Damals endete das Spitzenspiel zwischen Leader St. Gallen und den punktgleichen Young Boys nach einer dramatischen Schlussphase 3:3. Auch die Verfolger Basel und Servette (2:2) sowie Lugano und Sion (0:0) trennten sich Ende Februar unentschieden.

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in drei Wochen erfolgt ohne Publikum. Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern bleiben vom Bundesrat bis Ende August untersagt.

Bild: KEYSTONE

Der Fahrplan für die Klubs, die ein eingeschränktes Training mit wenigen Ausnahmen (Sion, Xamax) bereits aufgenommen und ab dem 6. Juni die Möglichkeit für Testspiele haben, präsentiert sich nun sehr sportlich. Der provisorische Datenplan sieht mehrere englische Wochen vor, damit die beiden Meisterschaften am 2. August abgeschlossen werden können. Der detaillierte Spielplan erscheint im Verlauf der nächsten Woche.

Zudem stehen auch noch drei Cuprunden im Kalender, sowie im August die Fortsetzung der Europacup-Wettbewerbe mit dem FC Basel in der K.o.-Phase der Europa League.

Bild: KEYSTONE

Vorübergehende Änderungen im Reglement

Um die geordnete Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu garantieren, sind kurzfristige Anpassungen in den Reglementen der SFL notwendig. So beschlossen die Klubs mit einer temporären Regeländerung, bis zum Saisonende in beiden Meisterschaften jedem Team neu fünf statt wie gewohnt drei Auswechslungen pro Spiel zu erlauben, um das Verletzungsrisiko für die Spieler nach der langen Zwangspause zu reduzieren. Zudem verpflichten sich die Klubs, das vom Bundesamt für Gesundheit genehmigte Schutzkonzept vollumfänglich einzuhalten.

In weiteren Punkten des durch die Klubs eingeführten Reglements zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs werden die nationalen Lizenzen verlängert sowie die Qualifikationsperioden und Spielberechtigungen geklärt. Gemäss Artikel 6 des Reglements der FIFA zum Status und Transfer von Spielern, ist die Qualifikation und der Einsatz neuer Spieler vor dem Ende der laufenden Meisterschaft nicht zulässig; und zwar weder für internationale noch für nationale Übertritte. Einzig in Härtefällen sollen neue Spieler qualifiziert und eingesetzt werden können. Darunter fallen auch Spieler, deren letzter Arbeitsvertrag aufgrund von Covid-19 beendet wurde. (zap/dab/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter