Hier spricht Donald Trump über die Schweiz. Video: watson/nina bürge

«Sind keine Elite»: Donald Trump macht neue Ankündigung zu den Zöllen für die Schweiz

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Donald Trump hat sich erneut zur Schweiz geäussert. In einem Telefon-Interview mit CNBC kündigte er an, die Zölle für die Schweiz zu erhöhen. Die Schweiz zahle zur Zeit nur «ein bisschen» an die USA, so der US-Präsident. «Wir werden das etwas erhöhen.»

Zurzeit laufen die Verhandlungen zwischen der Schweiz und den USA für ein verbindliches Handelsabkommen. Zunächst setzten die USA einen Zoll für Schweizer Güter von 39 Prozent fest. Später wurde dieser auf 15 Prozent gesenkt.

«Plötzlich wurde mir klar, dass sie keine Elite sind.» Donald Trump

Die Schweiz habe zur Elite gehört, weil sie Milliarden mit den USA verdient habe. Er habe dieser Praxis jetzt aber einen Riegel geschoben. Die Schweiz habe immer gesagt: «wir sind klein und brilliant», so Trump. Sie sei nur brilliant gewesen, da sie den USA nichts bezahlt habe.

Es sei kaum zu glauben gewesen, was in Ländern wie der Schweiz los gewesen sei, als er die Zölle auferlegt habe. Sie hätten angerufen und gesagt, dass sie kleine Länder seien. «Plötzlich wurde mir klar, dass sie keine Elite sind.» Die Elite seien viel mehr die USA und man könne nicht mehr zulassen, dass die kleinen Länder Milliarden mit ihnen verdienten. (cma)