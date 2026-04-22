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Donald Trump macht neue Ankündigung zu den Zöllen für die Schweiz

Hier spricht Donald Trump über die Schweiz.Video: watson/nina bürge

«Sind keine Elite»: Donald Trump macht neue Ankündigung zu den Zöllen für die Schweiz

22.04.2026, 09:4522.04.2026, 09:59

Donald Trump hat sich erneut zur Schweiz geäussert. In einem Telefon-Interview mit CNBC kündigte er an, die Zölle für die Schweiz zu erhöhen. Die Schweiz zahle zur Zeit nur «ein bisschen» an die USA, so der US-Präsident. «Wir werden das etwas erhöhen.»

Zurzeit laufen die Verhandlungen zwischen der Schweiz und den USA für ein verbindliches Handelsabkommen. Zunächst setzten die USA einen Zoll für Schweizer Güter von 39 Prozent fest. Später wurde dieser auf 15 Prozent gesenkt.

«Plötzlich wurde mir klar, dass sie keine Elite sind.»
Donald Trump

Die Schweiz habe zur Elite gehört, weil sie Milliarden mit den USA verdient habe. Er habe dieser Praxis jetzt aber einen Riegel geschoben. Die Schweiz habe immer gesagt: «wir sind klein und brilliant», so Trump. Sie sei nur brilliant gewesen, da sie den USA nichts bezahlt habe.

Es sei kaum zu glauben gewesen, was in Ländern wie der Schweiz los gewesen sei, als er die Zölle auferlegt habe. Sie hätten angerufen und gesagt, dass sie kleine Länder seien. «Plötzlich wurde mir klar, dass sie keine Elite sind.» Die Elite seien viel mehr die USA und man könne nicht mehr zulassen, dass die kleinen Länder Milliarden mit ihnen verdienten. (cma)

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Sicherlich hatte er bereits 1987 in seinem Trump Tower Office davon geträumt, dass er einmal die ganze Welt in Händen halten würde.
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Die beliebtesten Kommentare
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John Galt
22.04.2026 09:50registriert November 2014
"Die Schweiz zahle zur Zeit nur «ein bisschen» an die USA"

Trump hat noch immer nicht verstanden, dass seine Wähler die Zölle bezahlen.
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Arthurius
22.04.2026 09:56registriert Januar 2026
Lasst den Dummschwätzer schwafeln, ist eh nicht relevant, was der Dummkopf schreibt. Höchste Zeit, Gegenmassnahmen zu treffen:
- Goldreserven aus den USA abziehen
- Digitalsteuer raschmöglichst einführen
- Gegenzölle auf Produkte aus republikanischen Staaten
- Investitionen aus den USA reduzieren
- Armee-Material und Waffenbestellungen auf Eis legen.

Wurde Gingrich eigentlich schon offiziell gesagt, was wir von dieser Erpresserregierung halten?
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Adrien Zingg
22.04.2026 09:50registriert November 2023
Und die SVP schreckt auf und biedert sich mit Goldbarren und Rolexuhren bei diesem Mann an ......
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