recht sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

MeteoSchweiz: Hagel und Schwergewitter in der Schweiz erwartet

La saison de la grêle commence en Suisse
Die Zeit zwischen Mai und Juli ist anfällig für schwere Gewitter. (Symbolbild)
bild: Shutterstock

Nach sonnigen Tagen: Hagel und Schwergewitter in der Schweiz erwartet

In der Schweiz beginnt die Hagelsaison, warnt MeteoSchweiz. Diese Zeit begünstigt besonders schwere Gewitter.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
21.04.2026, 21:0422.04.2026, 08:03

Nach den wärmeren Tagen könnte es wieder hageln. Laut MeteoSchweiz kommt Hagel zwischen Mai und Juli besonders oft vor, wenn die Bedingungen für heftige Gewitter günstig sind. Konkret bedeutet dies «feuchte, energiereiche Luft», so das Bundesamt.

Es erklärt, dass Hagel «ausschliesslich innerhalb von Gewitterwolken» entsteht, wenn grosse Mengen warmer Luft aufsteigen.

«Dabei kühlt der in der warmen Luft enthaltene Wasserdampf ab und beginnt zu kondensieren, es bilden sich kleine von Auge nicht sichtbare Wassertröpfchen.»
MeteoSchweiz

Diese winzigen Tröpfchen werden dann durch Aufwinde in die Gewitterwolke getragen. In einer Höhe, in der die Temperatur unter 0 °C sinkt, können einige gefrieren und zu sogenannten «Hagelembrios» werden.

Rauszeit
9 Wander-Probleme, die du nach diesem Artikel nicht mehr hast
Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Ein Phänomen, das in den oberen Schichten eines Gewitters auftritt, wo die Temperaturen auf etwa –40° sinken.

Mehrere Zentimeter grosse Hagelkörner

MeteoSchweiz präzisiert jedoch, dass die meisten Hagelembrios in den unteren Bereichen eines Gewitters entstehen, «etwa wenn ein Wassertröpfchen ein Sandkorn oder anderes Partikel enthält oder auf ein Eispartikel trifft».

Weiter heisst es:

«Nicht alle aufsteigenden Wassertröpfchen gefrieren; viele bleiben trotz Temperaturen unter null Grad flüssig – man spricht von ‹unterkühltem Wasser›.»
Die Erderwärmung trifft die Schweiz härter als viele andere Regionen

In der Schweiz können Hagelkörner einen Durchmesser von mehreren Zentimetern erreichen. Diese «Eiskugeln» entstehen durch das Aufeinanderprallen von Tropfen unterkühlten Wassers, die gefrieren und dadurch an Grösse zunehmen. Oftmals entsteht so eine zwiebelförmige Struktur.

Um solche Grössen zu erreichen, müssen Hagelkörner «5 bis 15 Minuten im Aufwind schweben und zahlreiche unterkühlte Wassertröpfchen aufnehmen», erklärt MeteoSchweiz. Die Folge: «Wird das Hagelkorn zu schwer für den Aufwind, fällt es nach unten.» (jzs)

Les grêlons peuvent atteindre plusieurs centimètres de diamètre.
Die Form und der innere Aufbau von Hagelkörnern sind vielfältig.
bild: meteoschweiz

Mehr Wetter und Outdoor:

Die Bärlauchsaison hat begonnen – so erkennst du ihn
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das Aprilwetter in Memes und Bildern
1 / 18
Das Aprilwetter in Memes und Bildern
Fangen wir mit einem Bild an, welches das Aprilwetter komplett zusammenfasst.
quelle: pinterest
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schock und Panik bei Konzert in Colorado – Hagelsturm verletzt 100 Menschen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
28 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Harius
21.04.2026 21:49registriert März 2016
Oh im Sommer kann es hageln und gewittern? Danke für die Info!
8614
Melden
Zum Kommentar
avatar
FaktenImFondue
22.04.2026 02:32registriert Oktober 2025
Gerade in der Meteo App geschaut, weit und breit nichts von Regen oder Hagel.
523
Melden
Zum Kommentar
avatar
DN62
21.04.2026 23:34registriert November 2015
Es ist Euch aber schon bewusst dass der zitierte Blogbeitrag schon mehrere Tage alt ist und KEINE PROGNOSE ist, oder?
Sondern eine Einstimmung auf den statistisch recht oft auftretenden Hagel im Frühsommer.
Das hat nichts mit irgendwelchen warmen Tsgen zu tun sondern bestimmten Bedingungen die nur kurzfristig vohergesagt werden können.
Meteoschweiz hat keinen Tropfwn Regen in der Mittelfristprognose bis Ende April und weiter hinaus wird nichts vorhergesagt.
330
Melden
Zum Kommentar
28
Bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde: Lyriden erreichen ihren Höhepunkt
Die Lyriden erreichen in der Nacht vom 22. auf den 23. April ihr Maximum und könnten den Himmel mit bis zu 20 Lichtblitzen pro Stunde erhellen. Und das Beste: Die Bedingungen stehen gut.
Die Sternschnuppensaison erreicht ihren Höhepunkt: In der Nacht vom 22. auf den 23. April sind unter optimalen Bedingungen bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde sichtbar. Seit Mitte April sind die Meteore bereits am Himmel zu sehen.
Zur Story