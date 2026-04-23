Die Veranstalter der Tour de Suisse haben die Etappen für die diesjährige Austragung präsentiert. Neu findet sie nur noch an fünf Tagen und jeweils mit gleichem Start- und Ziel-Ort statt.
Der Kampf um den Gesamtsieg dürfte in der letzten Etappe fallen, die von Tour-Sportdirektor David Loosli zur Königsetappe gemacht wurde. In den Waadtländer Alpen müssen die Männer über 4000 Höhenmeter bewältigen. (ram)
Die Etappen in der Übersicht:
Der Kampf um den Gesamtsieg dürfte in der letzten Etappe fallen, die von Tour-Sportdirektor David Loosli zur Königsetappe gemacht wurde. In den Waadtländer Alpen müssen die Männer über 4000 Höhenmeter bewältigen. (ram)
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