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WM 2026: Schweizer Nati in Kalifornien angekommen – ohne Embolo

Breel Embolo, links, gibt einem Fan ein Autogramm an einem Medienmeeting vor dem Abflug an die FIFA Fussball Weltmeisterschaft 2026 in Amerika, Kanada und Mexiko am Dienstag, 2. Juni 2026 im Radisson ...
Am Flughafen gab Breel Embolo noch Autogramme.Bild: keystone

Die Nati ist gut in Kalifornien angekommen und hofft, dass Embolo bald nachfolgt

03.06.2026, 07:4603.06.2026, 07:46

Die Schweizer Nationalmannschaft ist am Dienstag gut in Kalifornien eingetroffen und wird dort ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die am 11. Juni beginnt, fortsetzen. Ein erstes Training ist für Mittwochvormittag geplant.

Die Mannschaft von Murat Yakin landete kurz nach 16 Uhr Ortszeit am Flughafen von Los Angeles. Anschliessend folgte die Fahrt nach San Diego, wo die Delegation ihr Basecamp bezog.

So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus

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So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus

Im Hotel« Fairmont Grand Del Mar» wird sich die Fussball-Nati während der Weltmeisterschaft aufhalten.
quelle: fairmont grand del mar / fairmont grand del mar
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Am Mittwochmorgen wird die Nationalmannschaft ein erstes Training an der San Diego Jewish Academy absolvieren. Dies wahrscheinlich noch ohne Breel Embolo, dessen Abreise sich aufgrund eines ungültigen ESTA und einer damit verbundenen nicht vorhandenen Einreiseberechtigung, verzögert. «Ein leerer Platz, aber nicht für lange», schrieb der Verband kurz nach der offiziellen Mitteilung in einem Instagram-Post.

In einer ersten Mitteilung am Dienstag zeigte sich der Verband optimistisch, dass Embolo trotz der ESTA-Probleme bald zum Team stossen könne. «Wir stehen nun in Kontakt mit den Behörden und gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder dann morgen nachfliegen und zum Team stossen wird», hiess es gestern in diesem Statement.

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Die Schweiz bestreitet am Samstag in San Diego um 21 Uhr Schweizer Zeit ein letztes Freundschaftsspiel gegen Australien, bevor das erste WM-Gruppenspiel gegen Katar dann am 13. Juni ansteht. (sda)

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