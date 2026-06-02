Die Schweiz an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Die Schweiz spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe B, wo die Schweizer Nationalmannschaft auf Bosnien und Herzegowina, Kanada und Katar trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der Schweizer Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt die Schweiz an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Gregor Kobel; 28 Jahre; Borussia Dortmund
- Yvon Mvogo; 32 Jahre; Lorient
- Marvin Keller; 23 Jahre; Young Boys
Abwehr
- Miro Muheim; 28 Jahre; Hamburger SV
- Silvan Widmer; 33 Jahre; Mainz 05
- Nico Elvedi; 29 Jahre; Borussia Mönchengladbach
- Manuel Akanji; 30 Jahre; Inter Milan
- Ricardo Rodriguez; 33 Jahre; Real Betis
- Eray Cömert; 28 Jahre; Valencia
- Aurèle Amenda; 22 Jahre; Eintracht Frankfurt
- Luca Jaquez; 23 Jahre; VfB Stuttgart
Mittelfeld
- Denis Zakaria; 29 Jahre; Monaco
- Remo Freuler; 34 Jahre; Bologna
- Johan Manzambi; 20 Jahre; SC Freiburg
- Granit Xhaka (C); 33 Jahre; Sunderland
- Ardon Jashari; 23 Jahre; Milan
- Djibril Sow; 29 Jahre; Sevilla
- Michel Aebischer; 29 Jahre; Pisa
- Fabian Rieder; 24 Jahre; FC Augsburg
Sturm
- Breel Embolo; 29 Jahre; Rennes
- Dan Ndoye; 25 Jahre; Nottingham Forest
- Christian Fassnacht; 32 Jahre; Young Boys
- Rubén Vargas; 27 Jahre; Sevilla
- Noah Okafor; 26 Jahre; Leeds United
- Zeki Amdouni; 25 Jahre; Burnley
- Cedric Itten; 29 Jahre; Fortuna Düsseldorf
Spielplan
Dann spielt die Schweizer Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Die Schweiz muss an der WM 2026 gegen Bosnien und Herzegowina, Kanada und Katar ran. Hier die Tabelle:
