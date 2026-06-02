wolkig, aber kaum Regen22°
DE | FR
burger
Schweiz
Fussball

Die Schweiz an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

epa12534224 The Swiss players stand for the tradition team photo ahead the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Kosovo and Switzerland, at the stadium Fadil Vokrri, in Pristina, ...
Die Schweizer Nationalmannschaft während der WM-Qualifikation 2025.Bild: keystone

Die Schweiz an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:1602.06.2026, 16:16

Die Schweiz spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe B, wo die Schweizer Nationalmannschaft auf Bosnien und Herzegowina, Kanada und Katar trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der Schweizer Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt die Schweiz an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Gregor Kobel; 28 Jahre; Borussia Dortmund
  • Yvon Mvogo; 32 Jahre; Lorient
  • Marvin Keller; 23 Jahre; Young Boys

Abwehr

  • Miro Muheim; 28 Jahre; Hamburger SV
  • Silvan Widmer; 33 Jahre; Mainz 05
  • Nico Elvedi; 29 Jahre; Borussia Mönchengladbach
  • Manuel Akanji; 30 Jahre; Inter Milan
  • Ricardo Rodriguez; 33 Jahre; Real Betis
  • Eray Cömert; 28 Jahre; Valencia
  • Aurèle Amenda; 22 Jahre; Eintracht Frankfurt
  • Luca Jaquez; 23 Jahre; VfB Stuttgart

Mittelfeld

  • Denis Zakaria; 29 Jahre; Monaco
  • Remo Freuler; 34 Jahre; Bologna
  • Johan Manzambi; 20 Jahre; SC Freiburg
  • Granit Xhaka (C); 33 Jahre; Sunderland
  • Ardon Jashari; 23 Jahre; Milan
  • Djibril Sow; 29 Jahre; Sevilla
  • Michel Aebischer; 29 Jahre; Pisa
  • Fabian Rieder; 24 Jahre; FC Augsburg

Sturm

  • Breel Embolo; 29 Jahre; Rennes
  • Dan Ndoye; 25 Jahre; Nottingham Forest
  • Christian Fassnacht; 32 Jahre; Young Boys
  • Rubén Vargas; 27 Jahre; Sevilla
  • Noah Okafor; 26 Jahre; Leeds United
  • Zeki Amdouni; 25 Jahre; Burnley
  • Cedric Itten; 29 Jahre; Fortuna Düsseldorf

Spielplan

Dann spielt die Schweizer Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Die Schweiz muss an der WM 2026 gegen Bosnien und Herzegowina, Kanada und Katar ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Mehr zur Fussball-WM 2026:

«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Eishockeyfan wirft in Bern umgebautes Feuerwerk in Menschenmenge – verurteilt
Das Bundesstrafgericht hat einen Freiburger Eishockeyfan zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Er zündete nach einem Hockeymatch in Bern im Oktober 2024 ausserhalb des Stadions einen modifizierten Feuerwerkskörper. Verletzt wurde niemand.
Zur Story