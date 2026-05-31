gewitterhaft21°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: 5 Erkenntnisse aus dem Test der Fussball-Nati gegen Jordanien

Switzerland&#039;s Breel Embolo, left, and Michel Aebischer celebrate after scoring 1-0 during the friendly soccer match between Switzerland and Jordan, at the kybunpark, in St. Gallen, Switzerland, S ...
Breel Embolo (links) und Michel Aebischer beweisen gegen Jordanien ihre Bedeutung für das Nationalteam.Bild: keystone

Ein so breites Kader wie nie – 5 Erkenntnisse aus dem Test gegen Jordanien

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gewinnt 4:1 gegen Jordanien und kann wichtige Schlüsse ziehen, bevor sie am Dienstag in die USA fliegt, wo in knapp zwei Wochen das erste WM-Spiel ansteht.
31.05.2026, 19:2631.05.2026, 19:26
Céline Feller
Céline Feller

Es ist der letzte Auftritt auf heimischem Boden für die Schweizer Nationalmannschaft. Und als wollte man sich gebührend verabschieden, bevor es für die Mannschaft am Dienstag in Richtung USA und Weltmeisterschaft geht, erzielt die Nati dank einer guten ersten Halbzeit beim Sieg gegen Jordanien vier Tore und holt den ersten Sieg dieses Kalenderjahres.

Das Spiel endet jedoch absurd: Nachdem schwerer Regenfall und ein Gewitter dafür sorgen, dass die Partie vermeintlich in der 87. Minute abgebrochen wird, müssen die Teams tatsächlich noch einmal auf den Rasen, um die verbleibenden drei Minuten bis zur 90. nachzuholen. Ansonsten hätte der Match nicht gewertet werden können. Eine absurde Regelauslegung, so das Votum der Spieler, die teilweise schon die Schuhe und die durchnässte Kleidung ausgezogen hatten in der Kabine. Was sonst noch zu reden gab.

Inhaltsverzeichnis
Auf Mvogo ist Verlass – sollte es ihn brauchenManzambi ist eine Augenweide – egal auf welcher PositionDie offensive Flexibilität ist beeindruckendAmdouni zeigt, wieso er trotz langer Verletzungspause im Kader istEmbolo unterstreicht, dass er unverzichtbar ist

Auf Mvogo ist Verlass – sollte es ihn brauchen

30 Minuten lang hat er so gut wie gar nichts zu tun, doch dann ist Yvon Mvogo da. Ganz stark, wie er nach einem katastrophalen Rückpass von Granit Xhaka reagiert und den Abschluss des alleine auf ihn zulaufenden Musa Al-Tamari vereitelt. Der Lorient-Keeper beweist so seinen Wert und demonstriert, dass auf ihn Verlass wäre, sollte Nummer-1-Goalie Gregor Kobel – der geschont wurde, nachdem er unter der Woche krank war – an der WM ausfallen. Etwas sinnbildlich, dass das einzige Gegentor des Tages fällt, als Mvogo schon ausgewechselt ist – auch wenn Marvin Keller bei seiner Premiere im Nati-Goal nichts anzukreiden ist.

Yvon Mvogo Schweiz, 12 , Schweiz, Fussball, Freundschaftsspiel, Schweiz vs. Jordanien, 31.05.2026, St. Gallen Kybunpark Hessen Schweiz *** Yvon Mvogo Switzerland, 12 , Switzerland, Football, Friendly ...
Yvon Mvogo hat gegen Jordanien überzeugt.Bild: www.imago-images.de

Manzambi ist eine Augenweide – egal auf welcher Position

Während er bei Freiburg jeweils im defensiven Mittelfeld aufläuft, kam Johan Manzambi in der Nati bislang meist über die Seite. Nun rückt er ein, kommt als Spielmacher zum Zug – und beeindruckt. Im Kampf um einen Stammplatz macht er Werbung für sich selbst. Er ist gefühlt überall anzutreffen, zerpflückt die massierte Abwehr Jordaniens mit starken Zuspielen in die Tiefe und strotzt nur so vor Spielwitz und -Eleganz.

Jordan&#039;s Ehsan Haddad, left, and Switzerland&#039;s Johan Manzambi in action during the friendly soccer match between Switzerland and Jordan, at the kybunpark, in St. Gallen, Switzerland, Sunday, ...
Manzambi beschäftigt gleich zwei Jordanier.Bild: keystone

Genau solche Lösungsansätze werden die Schweizer wohl gegen all ihre drei Gruppengegner (Katar, Bosnien, Kanada) benötigen. So macht es nicht nur unfassbar viel Freude, ihm zuzuschauen. Er dürfte Coach Murat Yakin zum Nachdenken bringen, wenn es darum geht, ob Fabian Rieder als Spielmacher an der WM spielen wird – oder doch der wertvollste Schweizer im ganzen Kader. «Johan ist ein sehr starker Spieler, der mit einem guten Selbstvertrauen eingerückt ist. Und er ist eine weitere, gute Option», sagt Yakin über ihn.

Die offensive Flexibilität ist beeindruckend

Offensive Variabilität – immer wieder wird sie von Yakin propagiert. Wahrscheinlich war sie aber wirklich nie grösser als im aktuellen Kader. Manzambi ist sowieso überall anzutreffen. Die Entdeckung der EM 2024, Michel Aebischer, ist bereits in WM-Form. Yakin streicht sein Timing und sein Positionsspiel heraus sowie «die überraschenden Elemente, die er immer wieder im Spiel hat». Passend dazu kommt Aebischers Assist auf Dan Ndoye vor dem 2:0 von der rechten Seite, obschon er nominell als linker Schienenspieler aufgestellt ist.

epa13006569 Switzerland&#039;s Michel Aebischer, left, fights for the ball with Jordan&#039;s Nizar Al-Rashdan during the international friendly soccer match between Switzerland and Jordan, at the kyb ...
Michel Aebischer überzeugte mit klugen Pässen und Flexibilität.Bild: keystone

Auch Remo Freuler ist ein gutes Beispiel: Er taucht immer wieder im Strafraum auf, holt so den ersten Penalty raus. Diese Freiheiten für die Spieler macht die Schweizer Nati sofort sehr viel unberechenbarer und schwerer zu verteidigen. Und sie zeugt von einer Breite im Kader. Gefragt, ob er an seinen beiden Endrunden-Teilnahmen noch nie ein derart breites Kader hatte, sagt Yakin: «Man kann es so sehen, ja. Wir haben viele Spieler, die im Rhythmus sind und in guten Ligen spielen. »

Amdouni zeigt, wieso er trotz langer Verletzungspause im Kader ist

Fast die komplette Saison hat Zeki Amdouni nach seinem Kreuzbandriss im Juli letzten Jahres verpasst. Gerade einmal zu vier Teileinsätzen am Ende der Spielzeit kam der 25-Jährige. Dennoch war ihm ein Platz im Kader von Murat Yakin gewiss. Weil Yakin vom Zocker Amdouni verzückt ist. Der Spieler selbst nutzt seine 45 Einsatzminuten dann, um zu unterstreichen, dass der Nationaltrainer ihn zurecht aufgeboten hat: Er ist ein belebendes, kreatives Element in einer Mannschaft, die nach diversen Wechseln nach der Pause nicht mehr so recht überzeugen mag.

Switzerland&#039;s Zeki Amdouni, center, fights for the ball with Jordan&#039;s Yazan Alarab during the friendly soccer match between Switzerland and Jordanien, at the kybunpark, in St. Gallen, Switze ...
Amdouni kann ein belebendes Element sein.Bild: keystone

Embolo unterstreicht, dass er unverzichtbar ist

Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber es wird immer deutlicher: Breel Embolo ist unverzichtbar. Nicht nur, weil er ein Tor erzielt und einen Penalty herausholt. Sondern weil er vorangeht, auch hervorragende Pässe spielen kann (bevor Freuler den Elfer rausholt) und eine perfekte Balance gefunden hat zwischen Leader und Lausbub.

epa13006538 Switzerland&#039;s Breel Embolo celebrates after scoring the 1-0 goal during the international friendly soccer match between Switzerland and Jordan, at the kybunpark, in St. Gallen, Switze ...
Lausbub Embolo ist bereit für die WM.Bild: keystone
Mehr Fussball-Geschichten:
Interview
Albian Hajdari über Reaktion auf Nationenwechsel: «Meine Eltern wurden bedroht»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus
1 / 9
So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus

Im Hotel« Fairmont Grand Del Mar» wird sich die Fussball-Nati während der Weltmeisterschaft aufhalten.
quelle: fairmont grand del mar / fairmont grand del mar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Albian Hajdari über Reaktion auf Nationenwechsel: «Meine Eltern wurden bedroht»
Junge Fussballer, die zwei Pässe besitzen, stehen früh in ihrer Karriere vor dem Entscheid, für welches ihrer Heimatländer sie spielen wollen. Innenverteidiger Albian Hajdari entschied sich nach einem Länderspiel für die Schweiz, in Zukunft für den Kosovo zu spielen. So offen wie jetzt sprach er noch nie über die Gründe und die Reaktionen auf seinen Entscheid im letzten Herbst.
Das Thema beschäftigte im letzten Jahr die gesamte Fussballschweiz: Mehrere Talente wechselten die Nation und entschieden sich, in Zukunft nicht mehr für die Schweiz, sondern ein anderes Land zu spielen. Zu ihnen gehörte auch Albian Hajdari, der in der Hinsicht ein Sonderfall war: Er hatte nämlich bereits für vier Spiele im Kader der Schweizer A-Nationalmannschaft gestanden und gar eine Halbzeit im Nati-Trikot absolviert. Weil dies aber nur in einem Freundschaftsspiel war, durfte er dennoch den Verband wechseln.
Zur Story