The United Strand darf nicht zum Friseur – ManUnited mit bitterem Remis

Manchester United&#039;s Matheus Cunha, right, and Nottingham Forest&#039;s Morgan Gibbs-White in action during the English Premier League match between Nottingham Forest and Manchester United in Nott ...
Fünf Siege in Serie? Kriegt Manchester United weiterhin nicht hin.Bild: keystone

Die Frisur bleibt: ManUnited verpasst 5. Sieg in Folge – Arsenal souverän

01.11.2025, 19:1301.11.2025, 19:13
Premier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Premier League

Nottingham – Manchester United 2:2

Frank Ilett, besser bekannt als «The United Strand», muss weiter warten. Der Fan von Manchester United darf seine Haare erst wieder schneiden, wenn sein Team fünf Pflichtspiele in Folge gewinnt. Nach zuletzt vier Siegen am Stück kamen die Red Devils heute gegen Nottingham Forest nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Dabei schrammte ManUnited nur knapp an einer Niederlage vorbei. Amad Diallo sicherte den Gästen mit dem Ausgleich in der 81. Minute noch einen Punkt.

Nottingham - Manchester United 2:2 (0:1)
Tore: 34. Casemiro 0:1. 48. Gibbs-White 1:1. 50. Savona 2:1. 81. Diallo 2:2.
Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye.

Burnley – Arsenal 0:2

Arsenal bleibt an der Spitze der Premier League weiterhin souverän. Die Gunners setzen sich auswärts gegen Burnley mit 2:0 durch. Den Unterschied machten die Gäste schon früh – nach 14 Minuten traf Viktor Gyökeres zum 0:1, zehn Minuten vor der Pause machte Declan Rice mit dem zweiten Tor bereits den Deckel drauf.

Burnley - Arsenal 0:2 (0:2)
Tore: 14. Gyökeres 0:1. 35. Rice 0:2.

Serie A

La Liga

Ligue 1

    Auf Facebook teilenAuf X teilen
