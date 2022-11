Dänemark-Goalie Kasper Schmeichel muss in der ersten Halbzeit gleich mehrere Glanzparaden zeigen.. Bild: keystone

Erste WM-Nullnummer – Geheimfavorit Dänemark patzt gegen aufsässiges Tunesien

Nach fünf Partien mit mindestens zwei Treffern endet an der WM in Katar erstmals ein Spiel torlos. Dänemark und Tunesien teilen sich zum Auftakt die Punkte.

Die Dänen kamen in der 70. Minute zu ihrer besten Chance, als Andreas Christensen den Ball per Kopf an den Pfosten beförderte. Zuvor hatte Tunesien-Goalie Aymen Dahmen einen Schuss von Christian Eriksen zum Eckball abgewehrt.

Dänemarks Cornelius trifft in der 70. Minute nur den Pfosten. Video: SRF

Besonders in der Schlussphase war Dänemark deutlich mehr in der Offensive und schien in der Nachspielzeit zum späten Glück zu kommen. Der VAR liess den Schiedsrichter ein mögliches Handspiel im Strafraum überprüfen, dieser entschied jedoch gegen einen Penalty.

Am nächsten an einen tunesischen Treffer kam Mohamed Dräger. Der Spieler des FC Luzern schloss in der 11. Minute aus der Distanz ab, der von einem dänischen Verteidiger abgelenkte Ball rauschte nur knapp am Pfosten vorbei. Dräger wurde in der 88. Minute nach ansprechender Leistung ausgewechselt. Ausserdem wurde auf beiden Seiten ein Treffer wegen eines vorangegangenen Offsides aberkannt.

Dänemark hatte mehr Ballbesitz, Tunesien mehr Abschlüsse. Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel, die Punkteteilung daher gerecht. Darüber freuen dürften sich vor allem die von zahlreichen Fans angetriebenen Tunesier. Sie waren gegen die zuletzt stark aufspielenden Dänen als leichter Aussenseiter in die Partie gegangen.

Das Telegramm:

Dänemark - Tunesien 0:0

Education City Stadium, Al Rayyan. - 42'925 Zuschauer. - SR Ramos (MEX).

Dänemark: Schmeichel; Andersen, Kjaer (65. Jensen), Christensen; Kristensen, Höjbjerg, Delaney (46. Damsgaard), Eriksen, Maehle; Skov Olsen (65. Lindström), Dolberg (65. Cornelius).

Tunesien: Dahmen; Talbi, Bronn, Meriah; Dräger (88. Kechrida), Laidouni (88. Sassi), Skhiri, Abdi; Slimane (67. Sliti), Jebali (80. Khenissi), Msakni (80. Mejbri).

Bemerkungen: 46. Delaney fällt verletzt aus. 70. Kopfball an den Pfosten von Christensen. Verwarnungen: 25. Kristensen, 78. Jensen, 86. Khenissi. (pre/sda)