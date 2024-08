Schär sieht nach Kopfstoss rot +++ Salah führt Liverpool mit neuer Frisur zum Erfolg

Shaqiris grosse Rückkehr in die Schweiz – so erging es seinen Vorgängern

Für Fabian Schär beginnt die neue Saison in England mit einem kurzen Einsatz. Der Schweizer Nati-Verteidiger in Diensten von Newcastle United sah nach 28 Minuten aufgrund eines angedeuteten Kopfstosses gegen Southamptons Ben Brereton Diaz die Rote Karte. Zuvor hatte ihn der Stürmer mit einem harten Rempler in den Rücken umgerannt, wofür er die gelbe Karte sah. Das Spiel läuft noch.

Damit beginnt Liverpools erste Saison nach der knapp neunjährigen Ära Klopp erfolgreich. Es war ein vor allem in der zweiten Halbzeit gelungenes Debüt für den neuen Trainer aus der Niederlande. Nachdem sich das Team von Arne Slot gegen einen tapfer kämpfenden Aussenseiter vor der Pause noch schwergetan hatte, übernahm es danach immer mehr die Kontrolle und kam endlich auch zu grossen Torchancen. Ein Doppelschlag innert fünf Minuten reichte dann zum Auftakterfolg in der Premier League.

Die Premiere von Arne Slot an der Seitenlinie vom FC Liverpool ist geglückt. Aufsteiger Ipswich wurde auswärts 2:0 besiegt. Entscheidenden Anteil hatte dabei einmal mehr der Superstar der Reds Mohamed Salah. Der Ägypter war an beiden Toren beteiligt, bereitete erst den Führungstreffer von Diogo Jota in der 60. Minute vor und traf fünf Minuten später dann selbst zum Endstand.

«It Ends with Us» kommt in die Kinos – und (fast) der ganze Cast wird gecancelt

An der Vuelta will Stefan Küng endlich an einer Grand Tour zuschlagen – klappt es heute?

Die Olympischen Spiele sind vorbei, die Heim-WM steht bevor. Doch zuerst will Stefan Küng bei seiner Premiere an der Vuelta liefern. Dabei war seine Teilnahme an der letzten Grand Tour des Jahres so nicht geplant.

Wenn Radprofis sich in den Wintermonaten auf die neue Saison vorbereiten, gehört auch die minutiöse Planung der Renneinsätze dazu. Eigene Interessen werden mit jenen des Teams abgewogen und Eckpfeiler gesetzt, sodass entsprechend Erholungsphasen und Trainingsblöcke eingebaut werden können. So weit, so gut.