Neue Saison, neue Frisur, gleicher Mohamed Salah: Bei Liverpools Sieg gegen Ipswich war der Ägypter wieder einmal der beste Spieler auf dem Platz.

Neue Frisur, gleicher Mohamed Salah – Liverpool siegt bei Slot-Premiere gegen Aufsteiger

Premier League

Ipswich – Liverpool 0:2

Die Premiere von Arne Slot an der Seitenlinie vom FC Liverpool ist geglückt. Aufsteiger Ipswich wurde auswärts 2:0 besiegt. Entscheidenden Anteil hatte dabei einmal mehr der Superstar der Reds Mohamed Salah. Der Ägypter war an beiden Toren beteiligt, bereitete erst den Führungstreffer von Diogo Jota in der 60. Minute vor und traf fünf Minuten später dann selbst zum Endstand.

Damit beginnt Liverpools erste Saison nach der knapp neunjährigen Ära Klopp erfolgreich. Es war ein vor allem in der zweiten Halbzeit gelungenes Debüt für den neuen Trainer aus der Niederlande. Nachdem sich das Team von Arne Slot gegen einen tapfer kämpfenden Aussenseiter vor der Pause noch schwergetan hatte, übernahm es danach immer mehr die Kontrolle und kam endlich auch zu grossen Torchancen. Ein Doppelschlag innert fünf Minuten reichte dann zum Auftakterfolg in der Premier League.

Tore: 60. Jota 0:1. 65. Salah 0:2. (nih/sda)

