Ricardo Rodriguez und Granit Xhaka zeigen an einem Spiel der San Diego Padres den Doppeladler. Bild: screenshot instagram

Bei Nati-Ausflug an ein Baseballspiel – Rodriguez und Xhaka machen den Doppeladler

Mehr «Sport»

Am Samstag startet die Schweizer Nati mit dem Spiel gegen Katar in die Fussballweltmeisterschaft in Nordamerika. Bis es endlich losgeht, stehen für die Nati natürlich diverse Trainings, aber auch Teamausflüge auf dem Programm. Am Samstagabend – nach dem 1:1 im Testspiel gegen Australien – besuchte die Schweizer Mannschaft das Baseballspiel der San Diego Padres gegen die New York Mets, wie 20 Minuten berichtet.

Manuel Akanji, Remo Freuler und Co. wurden auf den grossen Bildschirmen im Stadion der Padres eingeblendet. Während viele der Spieler einfach nur in die Kamera winken oder grinsen, zeigen Ricardo Rodriguez und Granit Xhaka eine in der Schweiz bestens bekannte Geste: den Doppeladler.

Der Doppeladler, das Nationalsymbol des Kosovos, dominierte während der WM 2018 wochenlang die Schlagzeilen. Beim damaligen Gruppenspiel gegen Serbien zeigten Xhaka, Xherdan Shaqiri und der damalige Captain Stephan Lichtsteiner nach den Schweizer Treffern den Doppeladler. Als Reaktion auf die 90-minütige Provokation der serbischen Fans in Russland stufte die FIFA die Aktion als politisch motiviertes Statement ein. Xhaka und Shaqiri mussten 10'000 Franken Busse zahlen, Lichtsteiner 5000 Franken.



Die Geste des Anstosses: Der Doppeladler von Xhaka und Shaqiri an der WM 2018 gegen Serbein. Bild: comments://234998675/1826315

Nachdem die Nati dann im WM-Achtelfinal kläglich an Schweden scheiterte, wurde der Doppeladler zur Staatsaffäre. Diverse hochrangige Schweizer Politiker äusserten entweder Verständnis für oder scharfe Kritik an der Geste von Xhaka und Co.

Dass die neuerliche Doppeladler-Geste nun gleich heftige Diskussionen auslöst, scheint nicht wahrscheinlich. Xhaka und Rodriguez haben die Geste nicht im Rahmen eines WM-Spiels gezeigt. (abu)